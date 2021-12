Tân Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội thay ông Phùng Anh Lê là ai?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ chủ chốt. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 21/12, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 10 cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện.

Trong đó, thượng tá Chu An Thanh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Thượng tá Chu An Thanh trước khi được điều động về Phòng Cảnh sát Kinh tế giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Oai. Thượng tá Thanh công tác tại Công an huyện Thanh Oai được gần 2 năm.

Vào tháng 3/2020, thượng tá Chu An Thanh - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Oai.

Tại buổi lễ công bố, trao quyết định, còn có 9 cán bộ khác được điều động, bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng nghiệp vụ, trưởng công an các quận, huyện.

Trước đó, người tiền nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế là ông Phùng Anh Lê.

Tháng 9/2021, ông Lê bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố điều tra do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, xảy ra khi ông Lê giữ chức Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Sau khi ông Lê bị tạm đình chỉ công tác vào đầu năm 2021, chưa có quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế.

