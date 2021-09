Tận thu khoáng sản ở đập Bàu Cơm: Cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan

Liên quan đến vụ việc Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra, tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc đang thi công, tận thu khoáng sản tại đập Bầu Cơm vào ngày 19/9/2021. Một cán bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến ngày hôm nay (27/9/2021) vụ việc đang còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ, liên quan nhiều nội dung nên đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý.