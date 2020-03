Tân Sơn Nhất và Nội Bài dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tạm dừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc về, thay vào đó khách sẽ xuống sân bay Vân Đồn và Cần Thơ.

Lệnh dừng đón chuyến bay các chuyến bay từ Hàn Quốc về Nội Bài và Tân Sơn Nhất chỉ áp dụng với chuyến bay chở khách, các chuyến bay chở hàng vẫn hoạt động bình thường.



Lệnh này áp dụng với tất cả các chuyến bay về từ bất kể sân bay nào của Hàn Quốc, thay vì chỉ với chuyến bay từ vùng có dịch virus Covid-19 của Hàn Quốc mới phải hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Phù Cát và Cần Thơ, như quyết định trước đó áp dụng từ ngày 26/2.



Theo tìm hiểu, quyết định trên được đưa ra do các khu cách ly để giám sát dịch bệnh của Hà Nội và TPHCM đều trong tình trạng quá tải, do người Việt từ Hàn Quốc về quá đông. Chỉ riêng trong ngày 27/2, đã có hơn 3.600 khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó có hơn 2.500 người Việt về nước. Theo quy định, tất cả người Việt từ Hàn Quốc về nước, hoặc hành khách tới từ vùng có dịch của Hàn Quốc đều phải cách ly bắt buộc trong thời gian 14 ngày.



Trước đó, phòng cách ly tại nhà ga quốc tế Nội Bài đã xảy ra ùn ứ, do Hà Nội không giải phóng kịp lường người về phải chở tới các khu cách ly tập trung.



Ngoài chuyển hướng các chuyến bay, từ ngày 29/2, Việt Nam cũng tạm dừng chế độ miễn visa cho công dân Hàn Quốc.



Trước đó, sáng 1/3, một chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines sau khi cất cánh từ Seoul (Hàn Quốc) đi Nội Bài đã phải quay đầu về lại nơi xuất phát do nhận được thông tin phải hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Tác giả: LÊ HỮU VIỆT

Nguồn tin: Báo Tiền phong