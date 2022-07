Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu- phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an Lai Châu

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đối với tân Phó giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chúc mừng Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng được lãnh đạo bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh khắc phục mọi khó khăn trước mắt, phát huy tốt năng lực, sở trường, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp tục trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lai Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo bộ Công an, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; đồng thời xin hứa cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của Công an tỉnh Lai Châu mà thế hệ đi trước và hiện nay đã dày công vun đắp, xây dựng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT