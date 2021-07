Tâm sự của những thí sinh F1, F2 trong phòng thi đặc biệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại Nghệ An, thời điểm đầu dịch bùng phát (ngày 13/6), toàn tỉnh có hơn 1.600 thí sinh thuộc diện F2, F3 và 62 thí sinh thuộc diện F1. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An vẫn tạo điều kiện cho các thí sinh thuộc diện F2 đi thi. Đến khi kỳ thi diễn ra, Nghệ An còn còn 63 thí sinh F2. Đêm 6/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có quyết định cho 7 thí sinh cuối cùng của diện F1 được đến các điểm thi để tham gia thi trong đợt 1.

Thí sinh F2 được bố trí phòng riêng làm bài thi.

Thí sinh Trần Quốc Mạnh (phường Quán Bàu, TP Vinh) thuộc diện F2 cùng 2 thí sinh khác tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng làm bài trong phòng thi đặc biệt. “Em tham gia thi để xét tốt nghiệp nhưng với em kỳ thi này vẫn rất quan trọng. Trước khi thi, em cũng lo lắng, nhưng hiện tại thì em đã yên tâm vì đã được xét nghiệm đầy đủ và các thầy cô cũng tạo điều kiện cho em rất nhiều”, Mạnh cho hay.

Cũng giống như Mạnh, thí sinh Nguyễn Anh Pháp (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) thuộc diện F2. Năm nay, Pháp đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển NV1 vào Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Pháp chia sẻ: “Trước ngày làm thủ tục dự thi, thầy cô thông báo thí sinh F2 sẽ được thi đợt 1 sau khi có kết quả test COVID-19 âm tính và gọi đến trường để được xét nghiệm miễn phí. Em mừng quá. Việc kéo dài thêm thời gian đối với em không giúp trang bị thêm kiến thức mà chỉ thêm áp lực chờ đợi”.

Làm nhiệm vụ tại phòng thi đặc biệt, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các giám thị cũng xác định cho mình trách nhiệm riêng là động viên để các thí sinh yên tâm khi làm bài. Cô giáo Nguyễn Thị Tú Ngọc – Giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết: “Tôi không cảm thấy lo lắng vì mình đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng phòng ngừa dịch bệnh. Cá nhân tôi cũng rất đồng cảm với suy nghĩ của các thí sinh và mong các em bình tĩnh, tự tin để làm bài thi tốt nhất”.

Thí sinh Nguyễn Văn Tuấn thuộc diện F2.

Trong các điểm thi ở TP Vinh thì điểm thi trường THPT Hà Huy Tập có hơn 80 thí sinh là chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, Nguyễn Văn Tuấn hiện là chiến sỹ phục vụ có thời hạn tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, Tuấn cũng là 1 trong 4 thí sinh được bố trí riêng 1 phòng thi dành cho trường hợp là F2.

Tuấn cho hay, theo sự phân công của đơn vị, Tuấn thực hiện nhiệm vụ canh giữ can phạm nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ngày 18/6, một nữ bác sỹ trong bệnh viện được xác định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh viện bị phong tỏa và Tuấn trở thành diện F2.

Đến ngày 2/7, Bệnh viện lại phát hiện thêm 3 bác sỹ, là F1 của bác sỹ được công bố nhiễm COVID-19 trước đó dương tính với SARS-CoV-2. Tuấn phải tiếp tục nối dài ngày cách ly trong khi các thí sinh khác đã đến trường làm thủ tục dự thi. Tối 6/7, Tuấn vui mừng khi nhận được thông tin nếu xét nghiệm âm tính sẽ đủ điều kiện dự thi và được điểm thi hỗ trợ hết sức.

Ngành giáo dục bố trí xe chuyên chở các thí sinh F1, F2 đến điểm thi.

Kỳ thi này, Tuấn đăng ký thi vào Học viện Chính trị Công an Nhân dân lấy điểm xét tuyển Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Trong 3 môn thi Văn, Lịch sử và Địa lý, Tuấn tự tin hơn cả là môn Địa lý. Tuy nhiên, ở các môn thi khác em cũng rất lạc quan.

“Với em việc được đến trường thi trong thời điểm này đã là một niềm vui rất lớn rồi. Đề Ngữ Văn không quá khó và em rất thích câu hỏi nghị luận xã hội. Cá nhân em cho rằng, tuổi trẻ thì dù ở bất cứ đâu, khi nhận nhiệm vụ nào thì cũng phải cống hiến…”, Tuấn tâm sự.

Toàn tỉnh Nghệ An có 19 phòng thi cho thí sinh F2 và 5 phòng thi cho thí sinh F1. Sở Giáo dục và Đào đã bố trí xe đưa đón các thí sinh đến điểm thi và tiến hành xét nghiệm COVID – 19 cho các thí sinh trong các ngày thi.

Tác giả: Cảnh Huệ - Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong