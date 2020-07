Tâm lý như HLV Park Hang-seo: Cùng vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh đi ăn rồi tặng mỹ phẩm cực tình cảm

Your browser does not support the video tag.

Ở vòng 10 V.League 2020, HLV Park Hang-seo đã chọn sân Vinh là nơi để dự khán khi Sông Lam Nghệ An tiếp Viettel FC. Đây là trận đấu có khá nhiều học trò của vị chiến lược gia người Hàn Quốc ở ĐTQG và U23 Việt Nam góp mặt như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Trọng Đại...

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Park có buổi gặp mặt thú vị với vợ chồng Văn Đức và Nhật Linh. Trên trang cá nhân, nàng WAGs này đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc tặng mỹ phẩm cho hai người. Ông Park cẩn thận dặn dò và giải thích tác dụng của từng món đồ vô cùng đáng yêu.

Ngoài cuộc gặp với Văn Đức và Nhật Linh, sáng ngày 19/7, HLV Park còn tình cờ đi cùng chuyến bay với các thành viên Viettel FC ra Hà Nội. Ông vui vẻ chụp hình với Hoàng Đức và tiền vệ Duy Thường, người ngồi cạnh mình trên máy bay.

HLV Park Hang-seo chụp ảnh cùng các cầu thủ Viettel FC.

Hiện tại, công việc chính của HLV Park Hang-seo là đi dự khán các trận đấu để tìm kiếm các nhân tố mới và theo dõi phong độ của những tuyển thủ. Việc hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam sớm thi đấu trở lại cũng là thuận lợi lớn với công việc của HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự, giúp họ có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Tác giả: Cafe

Nguồn tin: Báo Tổ quốc