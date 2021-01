Tạm giữ nam thanh niên lái xe máy tông chết cụ bà cùng cô gái trẻ trên đường Nguyễn Trãi

Ngày 19/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Ngọc Tr. (30 tuổi, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 16/1, anh Đỗ Ngọc Tr. lái xe máy BKS 29D2-154.80, khi đi đến trước số nhà 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân thì tông vào 3 người đi bộ qua đường.

Cú tông mạnh khiến bà Nguyễn Thị C. (SN 1939, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) chết tại chỗ, chị Lê Thị H. (SN 2001, trú tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Vụ tai nạn còn khiến nam thanh niên khoảng 15 tuổi (chưa rõ nhân thân) bị thương nhẹ, rời hiện trường ngay sau đó. Giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng Đội 7 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về vụ tai nạn giao thông nêu trên, thông tin về nam thanh niên khoảng 15 tuổi, có camera hành trình ghi nhận được vụ tai nạn giao thông, phối hợp cung cấp cho Công an quận Thanh Xuân để phục vụ công tác điều tra xác minh", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

