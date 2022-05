Tạm giữ hình sự kẻ giao cấu với bé gái 15 tuổi

Ngày 26/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An ra quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Viết Ch. (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng; tạm trú phường Thanh Hà, TP Hội An) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23/5, chị P.T.T.N. (trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) trình báo cơ quan công an việc con gái của chị là P.P.L. (15 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 21/5/ và đến ở trọ cùng một nam thanh niên.

Công an phường Thanh Hà, TP Hội An khẩn trương xác minh và xác định L. ở cùng Nguyễn Viết Ch. tại một phòng trọ trên địa bàn phường. Qua làm việc, Ch. khai nhận từ ngày 21/5 đến 23/5 hắn đã 5 lần giao cấu với cháu L.

Theo Điều 145 Bộ Luật Hình sự: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; có tính chất loạn luân; làm nạn nhân có thai; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: Báo VTC News