Tạm giữ hình sự 13 người chôn sống thanh niên 17 tuổi

Chiều 28/3, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự 13 người để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

"Công an đang tiếp tục lấy lời khai từng người để làm rõ hành vi nhưng chắc chắn sẽ khởi tố vụ việc. Trước mắt tạm giữ những người này về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật", một lãnh đạo Công an TP Vinh nói với Zing.

Hình ảnh nam thanh niên 17 tuổi bị vùi dưới hố cát. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo cơ quan chức năng, sáng 27/3, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nhóm người hành hạ rồi đào hố để chôn sống một nam thanh niên. Theo nội dung clip, sau khi bắt thanh niên cởi quần áo, nhóm người dùng dép đánh nạn nhân.

Nhóm còn đào hố rồi trói tay, bịt mặt trước khi bắt nạn nhân nằm xuống hố và phủ cát lên.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều tra, xác định nạn nhân là N.Q.V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). 13 nghi phạm xuất hiện trong clip cũng được triệu tập lấy lời khai.

Nhóm nghi phạm khai V. từng thuê xe máy của một người trong nhóm rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Việc bắt giữ và có những hành vi như vậy là để đe dọa, ép trả nợ. Ngoài ra, mẹ V. cũng nhờ răn đe để con trai đỡ chơi bời. Tuy nhiên, mẹ nạn nhân phủ nhận việc này.

Liên quan vụ việc, Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết nạn nhân V. là con đầu trong gia đình hai anh em. Bố mẹ V. làm nghề kinh doanh tự do, bản thân nạn nhân từ trước tới nay sinh sống bình thường, chưa có tiền án tiền sự.

Còn bà Ngô Thị Lý (62 tuổi, bà ngoại V.), cho biết V. đang học lớp 11 một trường ở tỉnh Nghệ An. Nhiều lần nam sinh tự nghỉ học rồi đi chơi với nhóm bạn.

“Khi nghe nhiều người nói có clip V. bị trói, đánh, tôi hỏi thì cháu nói clip chỉ để cho vui, cảnh báo để lần sau không tái phạm. Nhóm thanh niên xuất hiện trong clip có nhiều người là bạn V. quê ở Nghệ An”, bà nói.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn