Tạm giữ 31 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ "khủng" liên tỉnh

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 31 đối tượng liên quan đến đường dây làm bằng lái xe máy, xe ôtô và một số loại giấy tờ, hồ sơ khác. Theo đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại TP Hà Nội, TP HCM và tỉnh Nam Định tiến hành bắt giữ, khám xét tại 12 địa điểm liên quan đến đường dây làm giả bằng lái xe quy mô lớn. Đến sáng 1/4, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã triệu tập, đưa về trụ sở tổng số 44 đối tượng trong đường dây này.

Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan CSĐT đã xác định có 5 ổ nhóm đối tượng, ban đầu ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 31 đối tượng về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, đường dây tội phạm này câu kết với nhau qua các trang mạng xã hội. Mỗi nhóm đối tượng có vai trò, chức năng khác nhau, nhóm chuyên làm giả giấy tờ, nhóm chuyên lên mạng giao dịch, mua bán... Chúng phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo công đoạn, trong đó, chúng mua CMND của những người bị mất, sau đó lập các tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển vào.

Khi tiền vào tài khoản, các đối tượng lập tức rút ra chia nhau theo tỷ lệ công sức đóng góp. Lực lượng chức năng xác định, đường dây tội phạm này hoạt động trong khoảng 1 năm qua, thu lợi bất chính khoảng 20 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu người Nam Định và thuê nhà tại Hà Nội để hành sự. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, thu thập tài liệu để xem xét xử lý đối với các đối tượng còn lại.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân