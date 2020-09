Tài xế xe bán tải đâm tử vong cảnh sát cơ động hòng chạy trốn

Hiện trường vụ việc.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc cho biết, khoảng 17h chiều nay (14/9), tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu vực ngã tư tử thần, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ việc xe ô tô bán tải cố tình bỏ chạy, đâm vào lực lượng chức năng khiến 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng khống chế, áp giải nghi phạm.

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Giao thông, nguồn tin từ Công an huyện Yên Dũng và Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời điểm trên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Tuy nhiên, đối tượng trên xe đã chống đối, tăng ga bỏ chạy khiến 1 chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động đang tăng cường cho tổ công tác của Phòng CSGT hy sinh.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Thương

Nguồn tin: Báo Giao Thông