Tài xế chở 6 kg ma túy tông vào xe cảnh sát để trốn

Ngày 28-3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ma túy công an tỉnh mở rộng điều tra chuyên án 320C.

Ban chuyên án đã bắt giữ Tạ Văn Cường, Phạm Văn Khang, Nguyễn Văn Đức (tuổi từ 30 đến 31, cùng ở TP Chí Linh, Hải Dương) để điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Tạ Văn Cường bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Trước đó, sáng 27- 3, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) phá án.

Khi Cường lái xe ô tô con hiệu Hyundai i10 mang BKS 34A-116.49 ngụy trang bởi logo xe taxi Thành Đô chạy trên quốc lộ 48 thì ban chuyên án bám theo.

Chiếc xe Cường ngụy trang giả xe taxi để chở ma túy. Ảnh: NTV

Phát hiện bị theo dõi, Cường tăng tốc bỏ chạy, liều lĩnh tông vào xe công an nhằm tẩu thoát. Chiếc 34A-116.49 chỉ dừng lại khi đâm vào cột mốc bên đường, Cường định tung cửa trốn nhưng không kịp.

Công an thu giữ tang vật gồm 6 kg ma túy tổng hợp, một ống tuýp sắt, ba điện thoại di động. Từ lời khai của Cường, công an tiếp tục bắt giữ Khang và Đức.

Tác giả: Đ.LAM-B.SANG

Nguồn tin: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.