Tái chế rác thải nhựa thành xe điện chở hàng in 3D

Một nghiên cứu gần đây dự đoán đến năm 2040, sẽ có 1,3 tỷ tấn rác thải nhựa có thể được đổ trên đất liền và dưới các đại dương. Vì vậy, những dự án để bảo vệ ô nhiễm môi trường là rất quan trọng và cần thiết.

Nghiên cứu từ studio EOOS của Áo đã đưa rác thải nhựa từ các siêu thị để tái sử dụng thành một xe ba bánh chở hàng chạy điện có tên là ZUV – hay còn gọi là xe tiện ích không phát thải. Được ủy quyền bởi Bảo tàng für angewandte Kunst Wien (MAK) cho triển lãm Chăm sóc khí hậu ở Vienna Biennale for Change 2021, ý tưởng là đưa ra khái niệm di động điện tử trong đó khung xe có thể sản xuất trong nước và không tốn kém, linh kiện có nguồn gốc từ các xưởng xe đạp hoặc moto địa phương với mục tiêu: "đơn giản hóa dịch vụ, tùy chỉnh, sửa chữa và nâng cấp".

Xe ba bánh chở hàng bằng điện với khung xe được in 3D từ rác thải nhựa

EOOS hợp tác với studio nghiên cứu và thiết kế The New Raw của Rotterdam chuyển 70 kg (154 lb) nguyên liệu nhựa tái chế thành thân xe đạp chở hàng, chỗ ngồi cho hai người và hộp lưu trữ sử dụng rô bốt công nghiệp in 3D.

Thiết kế xe ba bánh được lựa chọn để tạo sự ổn định trên đường phố đô thị và khung có gân được giữ chặt vào bánh xe. Bánh sau là nơi chứa động cơ trung tâm, tốc độ tối đa của xe chỉ cần ga là 25 km /h (15,5 mph), tuy nhiên chắc chắn có thể lắp động cơ mạnh hơn ở những nơi không áp dụng các giới hạn vận tốc của xe. Pin tích hợp cung cấp phạm vi mỗi lần sạc là 50 km (31 dặm).

Cột tay lái của ZUV được đặt ở giữa xe ba bánh chạy điện, điều khiển bằng bánh trước - mỗi bánh trong số ba bánh đều đi kèm phanh đĩa và lốp dày. Các khoảng nghỉ ở phía trước và phía sau của đèn ống chủ khung gầm.

Xe điện chở hàng có kích thước 62 x 190 x 55 cm (24,4 x 74,8 x 21,6 in), tổng trọng lượng trần 100 kg (220 lb), nhưng nó có thể chứa trọng lượng đầy lên đến 300 kg (661 lb). Mặt trên của hộp hàng hóa có thể được thắt lại để giữ đồ đạc an toàn và khô ráo, hoặc tháo ra khi chở trẻ em đến trường.

Mặc dù phần thân của xe đã được in 3D, nhưng có thể thay khuôn quay bằng nhựa đã qua sử dụng, còn đối với những khuôn có khả năng hàn lại với nhau có thể sử dụng bằng phế liệu kim loại tấm.

Tác giả: An Hạ

Nguồn tin: vietq.vn