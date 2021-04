Sức ép cho huấn luyện viên Đức Thắng và toan tính của Bình Định

Bình Định và các đội V.League thi nhau "rụng"

Chiều 24.4, Bình Định đã có trận thua sốc 1-2 trước Long An tại Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021. Sốc là bởi đội bóng đất Võ được chơi trên sân nhà, trong khi Long An vắng tiền đạo số 1 Anh Đức do bận đi học lớp huấn luyện viên bằng A. Trên ghế dự bị, đội bóng đến từ hạng Nhất chỉ có đúng… 5 cầu thủ, trong đó có 1 thủ môn.

Tất nhiên, đặt trong bối cảnh với các đối thủ xung quanh, thất bại của Bình Định không phải điều gì to tát. 9 cặp đấu giữa các đội V.League với hạng Nhất, chỉ có 4 đội V.League giành chiến thắng gồm Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và đều là thắng rất chật vật. Thậm chí, Hải Phòng ở Lạch Tray chỉ có thể vượt qua Bình Phước sau loạt đá luân lưu.

Bình Định (áo cam) thua Long An tại Cúp Quốc gia 2021 ngay trên sân nhà. Ảnh: Fanpage CLB.

5 đội V.League đã bị loại, ngoài Bình Định còn có Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Bình Dương và Sài Gòn. Trong số này, thất bại 0-3 của Thanh Hóa trên sân Đắk Lắk gần như đã được dự báo khicất toàn bộ các trụ cột để dưỡng sức cho trận gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 11 V.League 2021.

Tập trung cho V.League là ưu tiên số 1 của các đội bóng nên Bình Định và các đội bóng khác đều không sử dụng đội hình mạnh nhất. Họ để Hồ Tấn Tài, Bùi Văn Hiếu, Trần Văn Trung trên ghế dự bị, Tiến Anh, Thanh Hào, Tấn Tài… không đăng ký thi đấu.

Toan tính của huấn luyện viên Đức Thắng

Trước khi gặp Long An, Bình Định đã trải qua chuỗi 3 trận không thắng tại V.League. Vòng 9 và 10 thua Viettel và Thanh Hóa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng lọt vào Top 6 của thầy trò Đức Thắng.

Sức ép dành rất lớn, nhiều cổ động viên có mặt tại sân Quy Nhơn lẫn trên các diễn đàn đã yêu cầu ông Thắng từ chức, với hy vọng sẽ cải thiện về thành tích. Nhưng lúc này, ban lãnh đạo Bình Định cần bình tĩnh.

Bình Định vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết vào Top 6. Họ đang có 12 điểm, đứng hạng 9, chỉ cách đội đứng thứ 6 với khoảng cách 1 trận thắng. 3 trận đấu còn lại của họ ở giai đoạn 1 chẳng khác gì 3 trận chung kết. 2 trận làm khách, họ gặp Hà Nội, đội bóng vừa xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo và Than Quảng Ninh, đối thủ đang sa sút phong độ, sau khi khúc mắc về tài chính được giải quyết phần nào. Trận còn lại, Bình Định sẽ gặp Hải Phòng tại sân nhà.

Bình Định vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết để vào Top 6 khi gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở 3 vòng tới. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Với việc tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max và tiền vệ của Viettel là Đặng Văn Trâm, huấn luyện viên Đức Thắng có thêm những lựa chọn để củng cố sức mạnh. Hơn ai hết, ông Thắng là người hiểu rõ nhất đội bóng, bởi một tay ông đã gầy dựng lực lượng, đưa đội từ hạng Nhất lên V.League.

Sự kỳ vọng, sức ép là điều bình thường tại V.League. Llúc này, huấn luyện viên Đức Thắng rất cần sự động viên, tin tưởng để đối mặt với thử thách lớn trong nghiệp cầm quân, nhất là khi Bình Định vẫn còn quyền tự quyết để vào Top 6.

Bình Định là tân binh của V.League 2021, trở lại sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam sau 12 năm vắng bóng. Sau 10 vòng đấu, họ đứng hạng 9/14. Nếu vào Top 6 sau giai đoạn 1, họ sẽ trụ hạng sớm và cạnh tranh với các đội khác cho danh hiệu vô địch.

