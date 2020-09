Sự thật "kinh hoàng" tại Tịnh thất bồng lai

Xã hội

Theo Công an tỉnh Long An, Tịnh thất bồng lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ em nghèo, cơ nhỡ để trục lợi. Qua điều tra, công an đã phát hiện nhiều trẻ em là con, cháu của người đứng đầu tịnh thất.