Sự thất bại của Trấn Thành, Hari Won

Ra mắt MV vào cùng ngày, bộ đôi Trấn Thành – Hari Won gây chú ý khi cùng chọn các ca khúc pop ballad để chinh phục khán giả. Có điều, hai sản phẩm lại chọn màu sắc hoàn toàn khác nhau: Hari Won tiếp tục theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại còn Trấn Thành thử nghiệm với MV cổ trang.

Đáng tiếc sau 10 ngày phát hành, cả hai MV đều không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, chưa thể thành hit. MV của Hari Won đạt hơn 2 triệu lượt xem, trong khi MV của Trấn Thành thì kém xa, chỉ hơn 1 triệu lượt xem. Một trong những yếu tố khiến cả hai chưa thể chinh phục khán giả chính là giọng hát còn hạn chế, lộ rõ nhiều khuyết điểm trong cách xử lý bài.

Trấn Thành hát kém

Chưa đủ để giữ em là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Trấn Thành kể từ sau khi ngồi ghế cố vấn tại chương trình Ca sĩ mặt nạ. Ca khúc do Vương Anh Tú sáng tác theo thể loại pop ballad sở trường. Nhạc sĩ vốn được mệnh danh là hitmaker (nhà tạo hit) với hàng loạt ca khúc được yêu thích như Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc), Có tất cả nhưng thiếu anh (Erik), Gặp nhưng không ở lại (Hiền Hồ)…

Gần đây, anh càng được khán giả chú ý hơn khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với vai trò là nhân vật mascot Buffalove. Do đó, thật bất ngờ khi sự kết hợp giữa bộ đôi Trấn Thành - Vương Anh Tú lại không tạo được sự bùng nổ như mong đợi.

Tạo hình của Trấn Thành trong MV Chưa đủ để giữ em.

Ca khúc mở đầu nhẹ nhàng với piano. Trấn Thành vào vai người đàn ông thất tình, nhớ về tình cũ nay đang tay trong tay bên người khác. Anh bắt đầu hát: “Ở cạnh người chẳng được nói cười / Anh muốn cuộc đời em sang trang mới / Trước mù quáng bên nhau / Chỉ vì chạy theo tình yêu”.

Lời hát có phần đơn giản hơn nhiều ca khúc Vương Anh Tú sáng tác, không có nhiều hình ảnh gợi tả mà chủ yếu thiên về trình bày cảm xúc. Ở những đoạn tiếp theo, ca khúc cuốn người nghe vào chuỗi tâm sự bi lụy. Ca sĩ thấy hoang mang và đau đớn, dành mọi tình cảm nhưng vẫn không thể níu chân người yêu.

Có thể nói Chưa đủ để giữ em là sản phẩm không thực sự ấn tượng về mặt âm nhạc. Cách trình bày ca khúc của Trấn Thành còn đơn giản, chưa có nhiều sự đa dạng. Anh xử lý nhiều nốt nhạc còn thô, thiếu sự mềm mại, tròn trịa nên không tạo được cảm xúc mạnh với người nghe. Ngay cả khi bài hát bước qua phần điệp khúc, Trấn Thành vẫn giữ lối hát đều đều như lúc bắt đầu. Phần MV cổ trang do Huy Trần đạo diễn cũng không quá xuất sắc. MV chủ yếu minh họa ca khúc hơn là xây dựng câu chuyện rõ ràng. Hơn nữa, toàn bộ cảnh quay được thực hiện trong trường quay với đạo cụ, phần nào làm giảm đi sự tự nhiên của MV.

Chọn phong cách cổ trang nhưng MV của Trấn Thành còn đơn giản, phần âm nhạc chưa ấn tượng.

Hari Won cũ kỹ

Giống Trấn Thành, Hari Won cũng chọn một ca khúc thất tình để đánh dấu sự trở lại con đường âm nhạc. Như anh đã mong chờ là sáng tác của Trịnh Thăng Bình, kết hợp hai tác giả người Hàn là Shintto và Kim Hyun Seok. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng theo phong cách pop ballad, pha một chút R&B để làm mới. Điểm nhấn nằm ở phần phối khí hiện đại, mang màu sắc Kpop với tiếng guitar dàn trải và keyboard được sử dụng hợp lý.

Nội dung ca khúc không mới, đặt dưới góc nhìn của một cô gái thất tình. Hari Won bắt đầu ca khúc bằng lời trách móc: “Sự lạnh lùng của anh bây giờ đang là một đáp án / Sự vô tâm của anh bao ngày làm cuộc tình vỡ tan”. Sau đó, nữ ca sĩ lột tả nhiều cảm xúc đau đớn khi người yêu thay đổi, cô “cố níu giữ mối tình mà anh không hề muốn quan tâm.

Bù lại, MV có phần hình ảnh đẹp với bối cảnh nước ngoài. Nhiều cảnh quay liên tục thay đổi từ du thuyền, bến cảng đến bãi biển thơ mộng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Khác ông xã, Hari Won chọn màu sắc trẻ trung, hơi hướm Kpop cho MV Như anh đã mong chờ.

Lần này, Hari Won có nước đi táo bạo hơn khi phát hành nhiều phiên bản MV để quảng bá ca khúc. Bên cạnh bản tiếng Việt, nữ ca sĩ còn ra mắt bản tiếng Hàn mang tên Just like you wanted trên kênh YouTube của 1theK. Song, giọng hát của cô vẫn là điểm trừ, khiến chất lượng ca khúc sụt giảm. Cô phát âm tiếng Việt còn chưa rõ lời khiến một số đoạn hơi khó nghe. Cách nữ ca sĩ xử lý các đoạn trong bài vẫn còn đơn giản, không có nhiều khác biệt so với những ca khúc trước đó cô từng phát hành. Hari Won hát tiếng mẹ đẻ thoải mái hơn, nhưng cách xử lý cũ kỹ khiến ca khúc chưa thực sự nổi bật hay đáng nhớ.

Nhìn chung, Chưa đủ để giữ em và Như anh đã mong chờ đều là những ca khúc dễ nghe. Song, cả hai đều không thực sự quá nổi bật và mới mẻ so với thị trường âm nhạc hiện nay. Sau hơn một tuần phát hành, các MV đều có lượt view lẹt đẹt, hoàn toàn vắng bóng trên các bảng xếp hạng, thậm chí bị các đàn em như Tóc Tiên, Phùng Khánh Linh, Mỹ Anh… làm lu mờ. Đây là thành tích đáng thất vọng với những tên tuổi lớn như Trấn Thành hay Hari Won.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo Tiền Phong