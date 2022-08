Sông Lam Nghệ An mất trụ cột ở trận tiếp đón Hà Nội FC

Thủ môn Văn Hoàng làm khán giả ở vòng 14 V.League vì án treo giò.

Kết thúc vòng 13 V.League, Hà Nội FC đã chính thức vô địch lượt đi mùa giải này với 29 điểm sau 12 trận đã đấu. Hiện tại, đội bóng của HLV Chun Jae-ho đang hơn đội xếp thứ 2 là Sông Lam Nghệ An tới 9 điểm và có lợi thế rất lớn ở cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay.

Tại vòng 14 V.League tới đây, Đoàn Văn Hậu và các đồng đội sẽ hành quân đến sân Vinh để so tài với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang có được 20 điểm, bằng điểm với Hải Phòng và Topenland Bình Định nhưng xếp trên vì hơn về hiệu số phụ.

Trước trận đại chiến này, Sông Lam Nghệ An đón tin kém vui khi không có được sự phục vụ của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng vì án treo giò. Cụ thể, thủ môn sinh năm 1995 đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải làm khán giả bất đã dĩ ở vòng đấu này.

Trước đó, trong trận đấu với Viettel, Văn Hoàng phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm khiến SLNA bị thổi phạt đền, còn bản thân anh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Ngoài ra, người gác đền 27 tuổi còn nhận thẻ vàng ở trận gặp TPHCM ở vòng 6 và trận gặp Nam Định ở vòng 12 V.League 2022.

Vắng Văn Hoàng ở vòng đấu thứ 14 là tổn thất lớn với đội bóng xứ Nghệ bởi đây là cầu thủ trụ cột của đội bóng này ở mùa giải năm nay. Trong 42 trận đấu ở 3 mùa giải gần nhất của Sông Lam Nghệ An, Văn Hoàng đã ra sân đến 38 trận, trong đó có 16 trận giữ sạch lưới. Với sự vắng mặt của Văn Hoàng, nhiều khả năng HLV Huy Hoàng sẽ sử dụng thủ thành Lê Văn Hùng trong trận gặp Hà Nội FC sắp tới.

Trận đấu Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC sẽ có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua Top đầu ở V-League 2022 cũng như cuộc đua vô địch ở giải đấu năm nay. Nếu thắng, đội khách sẽ tạo nên khoảng cách 12 điểm so với chính đội bóng xứ Nghệ. Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 18h ngày 26/8 tới.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn