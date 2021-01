Sông Lam Nghệ An hòa Bình Định 1-1 dù chơi với 10 cầu thủ từ sớm

Làm khách trên sân Vinh lần này, vị thế và sức mạnh của đội bóng Bình Định đã hoàn toàn khác khi có sự phục vụ của hàng loạt gương mặt chất lượng về cả nội binh và ngoại binh như: Đinh Tiến Thành, Dương Thanh Hào, Ahn Byung-keon, Rimario và Araujo Da Silva. Do đó, cuộc tiếp đón Bình Định trên sân Vinh được xem là một thử thách lớn với Sông Lam Nghệ An.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sông Lam Nghệ An đã tỏ ra là đội lấn lướt hơn về lối chơi. Cơ hội nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra đến ngay từ phút thứ 4, Felipe Dos Santos đã có cú đánh đầu cận thành rất nguy hiểm, nhưng bàn thắng đã không đến khi thủ môn Minh Hoàng của đội khách Bình Định đã xuất sắc cản phá.

Khi hai đội đang ở thế giằng co thì Sông Lam Nghệ An gặp bất lợi khi phải chơi với 10 cầu thủ trên sân từ phút thứ 16. Sau pha bứt tốc của Đình Kha bên đội Bình Định, Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An đã phạm lỗi và nhận rút thẻ đỏ trực tiếp.

Ở thế hơn người, đội khách Bình Định đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 30, Da Silva phá bẫy việt vị thành công và chuyền bóng tốt để Rimario dứt điểm tung lưới Sông Lam Nghệ An. Những phút còn lại của hiệp 1, dù hai đội đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, song hết hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, đội khách Bình Định thể hiện sự áp đảo so với Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An dù chơi phòng ngự thấp, song cũng có những pha lên bóng nguy hiểm với sự xông xáo của tiền đạo Phan Văn Đức.

Phút thứ 55, Sông Lam Nghệ An bất ngờ được hưởng phạt đền 11m sau khi hậu vệ Thanh Hào của Bình Định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Phan Văn Đức bình tĩnh đánh lừa thủ môn Minh Hoàng, gỡ hòa 1 – 1 cho Sông Lam Nghệ An.