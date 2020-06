Song Joong Ki hẹn hò đi xem phim cùng người đặc biệt

Mới đây, người hâm mộ đã bắt gặp Song Joong Ki ở rạp phim. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang.

Đi cùng Song Joong Ki còn có ca sĩ Kim Jong Kook - người anh thân thiết với nam diễn viên từ thời còn tham gia Running Man. Hai người đến rạp xem suất chiếu sớm của phim "Can you hear me'". Sau đó, diễn viên Cha Tae Hyun cũng có mặt, bộ ba dù xuất hiện khá kín đáo nhưng vẫn bị fan nhận ra và chụp ảnh lại.

Bộ 3 bị fan bắt gặp trong rạp phim

Song Joong Ki và Kim Jong Kook còn thân thiện chụp ảnh với người hâm mộ

Vào ngày 5/6, công ty chủ quản History D&C bất ngờ thông báo Song Joong Ki sẽ rời khỏi dàn cast chủ chốt của phim điện ảnh Season of You and Me (Mùa của Anh và Em). Vì sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến anh không sắp xếp được lịch trình sau khi hoàn thiện hai dự án khác là Space Sweepers (tạm dịch: Tàu Quét Không Quan) và Bogotá (tên thủ đô của Colombia), Song Joong Ki rất tiếc nuối khi phải rời dự án.

Kể từ khi ly hôn Song Hye Kyo, nam diễn viên 35 tuổi vùi đầu vào các dự án phim mới, từ Space Sweepers đến Bogota. Suốt 1 năm qua, nam nghệ sĩ đình đám ăn ngủ trên phim trường. Thậm chí, chồng cũ Song Hye Kyo chấp nhận đón tết xa nhà vì tất bật với dự án mới tận trời châu Mỹ.

Trong khi Song Joong Ki miệt mài đóng phim mới thì Song Hye Kyo vẫn chưa có động thái trở lại màn ảnh sau biến cố ly hôn hồi giữa năm ngoái. Bù lại, mỹ nhân phim Trái tim mùa thu vẫn đều đặn dự các sự kiện thời trang, quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên người thân, bạn bè. Vừa qua, cô vướng tin đồn “nối lại tình xưa” với tài tử Hyun Bin nhưng người đẹp chọn cách giữ im lặng.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn