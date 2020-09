“Soi” hồ sơ Cty trang thiết bị y tế Hà Tĩnh nâng khống giá thiết bị từ 2 tỷ lên 12 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh nâng khống gói thiết bị y tế bộ máy giặt, máy sấy trị giá hơn 2 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng cho 4 bệnh viện.

Theo hồ sơ được công bố trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ tháng 9/2009, đóng trụ sở tại địa chỉ số 85 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc doanh nghiệp là bà Mai Thị Hoa. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán là Trịnh Quang Tuấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật thiết bị y tế; bà Nguyễn Thị Sinh trình độ kỹ sư công nghệ thông tin và ông Trịnh Quang Vũ có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin.

Cũng theo hồ sơ, danh mục trang thiết bị y tế do Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh được mua bán gồm: Máy móc trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, vật tư y tế.

Trước đó, liên quan đến vụ việc nâng khống 4 bộ máy giặt, máy sấy trị giá hơn 2 tỷ lên 12 tỷ đồng, báo giới dẫn thông tin từ phía cơ quan điều tra cho biết từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam (ở Hà Nội) với giá 2.094.400.000 đồng (mỗi bộ có trị giá 523.600.000 đồng, đã bao gồm GTGT) để lắp đặt cho 4 bệnh viện huyện ở Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, quá trình mua bán, Công ty The One không đồng ý xuất hóa đơn GTGT theo yêu cầu cầu bà Hoa để nâng giá hàng hóa lên nhiều lần nên bà Hoa đề nghị không xuất hóa đơn GTGT mà thực hiện thanh toán trực tiếp.

Để hợp thức hóa đầu vào của 4 bộ máy giặt, máy sấy nói trên, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty CP Thiết bị y tế Bảo Anh (có trụ sở ở Hà Nội) với trị giá 10 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Sau đó, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã bán 4 bộ máy giặt, máy sấy trên cho 4 Bệnh viện Đa khoa huyện ở Hà Tĩnh, gồm Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn và Đức Thọ với tổng số tiền lên 12 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT), đã xuất hóa đơn, hạch toán và thanh toán đầy đủ.

Đặc biệt, từ khoảng tháng 7/2020, khi Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiến hành thu thập một số hồ sơ liên quan về gói thầu tại 4 bệnh viện trên thì bà Mai Thị Hoa đã liên hệ với Công ty The One Việt Nam để hợp thức hóa hồ sơ.

Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện hợp đồng Công ty The One Việt Nam không xuất hóa đơn, đồng thời giai đoạn 2018 đã kê khai thuế nên doanh nghiệp này đã không có hóa đơn cung cấp theo yêu cầu của bà Hoa.

Ngoài ra, quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh được Công ty The One Việt Nam xác nhận từ trước đến nay không có quan hệ mua bán gì với Công ty Cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh.

