Sốc với yến tiệc của quan tham Trung Quốc: 1 bữa cả trăm triệu đồng, có đuôi cá sấu dài 1m

Ngày 22/6/2017, Tòa án nhân dân trung cấp số 2 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã công bố bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trương Kiến Tân về tội nhận hối lộ. Trương Kiến Tân - cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Y Dược Thiên Tân - đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để tiếp tay cho nhiều công ty tư nhân có được hợp đồng cung cấp dược phẩm sai quy định; đồng thời nhận hối lộ số tiền lên tới 5,8 triệu NDT (20,8 tỷ VNĐ).

Quan tham Trung Quốc

Trương Kiến Tân bị kết án 6 năm tù giam và phạt tiền 500.000 NDT (1,8 tỷ VNĐ). Số tiền thu lợi bất chính 5,8 triệu NDT được giao nộp cho kho bạc nhà nước Trung Quốc theo luật định.

Tập đoàn Y Dược Thiên Tân là một doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc. Trương Kiến Tân là một người tài giỏi trong công việc. Trong 10 năm làm lãnh đạo của ông ta, Tập đoàn Y Dược Thiên Tân đã thoát khỏi bờ vực phá sản và phát triển thành một gã khổng lồ trong ngành với doanh thu hàng năm lên tới hơn 30 tỷ Nhân dân tệ (NDT, hơn 107 nghìn tỷ VNĐ).

Trong cuộc sống, Trương Kiến Tân rất thích uống rượu Mao Đài, đặc biệt là các loại Mao Đài lâu năm. Ông ta cũng thích những món nhậu cao cấp. Biết sở thích của Trương, các chủ doanh nghiệp tư nhân cũng "tận tình phục vụ", thường xuyên chuẩn bị các loại rượu Mao Đài, từ Mao Đài 15 năm đến Mao Đài 30 năm.

Trương Kiến Tân - cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Y Dược Thiên Tân. Ảnh: ifeng.com

Để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trương Kiến Tân, chủ các doanh nghiệp tư nhân đã không ngần ngại chi mạnh tay. Năm 2014, Trương Kiến Tân sang Ý công tác đúng dịp sinh nhật, một chủ doanh nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho Trương tại một nhà hàng cao cấp ở Milan, thuê đầu bếp nước ngoài nổi tiếng chế biến, dùng đồ ăn kiểu Tây và rượu ngoại cao cấp, chi phí lên tới hàng chục nghìn Euro (hàng trăm triệu VNĐ).

Một lần khác Trương Kiến Tân đến Hồng Kông để họp, và ông chủ một công ty tư nhân đã chuẩn bị bữa tối vô cùng sang trọng cho Trương. Trương Kiến Tân kể lại: "Trên bàn ăn bày một cái đuôi cá sấu dài khoảng 1m. Tôi nghĩ rằng nó rất đắt và phải được đặt trước".

Your browser does not support the video tag.

Yến tiệc xa hoa của quan tham Trung Quốc: Rượu Mao Đài 30 năm chưa đủ, có cả đuôi cá sấu dài 1m

Chủ công ty tư nhân nọ đã có được hợp đồng đại lý độc quyền về dược phẩm thông qua mối quan hệ với Trương Kiến Tân và thu được rất nhiều lợi nhuận. Trương Kiến Tân cũng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi.

Trương Kiến Tân đã từng lo lắng về hành động phi pháp của mình sẽ bị phát hiện, nhưng ông ta không có ý định từ bỏ chuyện hưởng thụ, mà cố gắng hết sức để "che mắt thiên hạ".

Ngoài việc rót rượu Mao Đài vào chai nước khoáng để tiện che giấu chuyện ăn nhậu, Trương Kiến Tân còn yêu cầu một công ty con của Tập đoàn Y Dược Thiên Tân cải tạo phòng họp thành nhà hàng tạm thời.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012), để tránh bị kiểm tra, Trương Kiến Tân đã chỉ đạo cấp dưới tiếp khách trong nhà hàng tạm thời. Trương cũng yêu cầu họ mua cua biển, hải sâm và nhiều thực phẩm cao cấp khác, đồng thời mời các đầu bếp chuyên nghiệp trong nhà hàng về nấu tiệc chiêu đãi.

Sau này, Trương Kiến Tân hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua, nhận thấy mọi tội lỗi của mình đều bắt nguồn từ chuyện ăn uống. "Vốn tưởng rằng đây đều là bằng hữu, cho nên không hề đề phòng, cuối cùng lại thành hại chính mình".

Tác giả: Hữu Hiển

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị