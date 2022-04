Sốc với những gì vừa khai quật được tại xí nghiệp của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Theo cơ quan chức năng, trong 2 ngày 22 và 23-4, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tiến hành khai quật các vị trí bên trong Xí nghiệp Đèn ống, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Cắt nền bê tông, khai quật hệ thống xả thải bên trong xí nghiệp

Qua đó, phát hiện hơn 42 tấn chất thải nguy hại, trong đó tại hầm bê tông bên trong xí nghiệp có gần 15 tấn, khu vực ngoài sân là hơn 27 tấn. Số chất thải được phát hiện này gồm miếng thủy tinh nhiễm chất thải nguy hại và nước thải từ quá trình xay nghiền bóng đèn thải.

Toàn bộ số chất thải nguy hại trên đã được giao cho một công ty chuyên xử lý chất thải ở Đồng Nai thu, gom xử lý.

Bước đầu, qua test nhanh nước thải, cơ quan chức năng xác định độ PH vượt 7 lần cho phép. Trong vỏ bóng đèn thải có chứa thủy ngân và lưu huỳnh nên độc hại nếu không được xử lý theo quy định

Hiện lực lượng công an tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng việc khai quật tại các vị trí nghi vấn khác bên trong xí nghiệp này để tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động