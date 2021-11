Sốc khoảnh khắc smartphone phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên và được camera giám sát ghi lại. Theo đó, nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa một chiếc điện thoại thì bất ngờ có tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc ra từ chiếc smartphone đang được sửa, ngay trước mặt nhân viên kỹ thuật.

Sau khi bị giật mình vì tiếng nổ, nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng ném chiếc điện thoại đang bị bốc cháy ra xa, trước khi ngọn lửa lan sang những thứ dễ cháy khác trên bàn.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc smartphone phát nổ rồi bốc cháy ngùn ngụt (Nguồn video: ViralHog).

May mắn không có ai bị thương trong vụ việc. Đoạn clip đã "gây sốt" và khiến nhiều người phải sốc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng kỹ thuật viên trong đoạn clip này đã xử lý rất nhanh và kịp thời, giúp cho sự việc không trở nên quá tồi tệ.

"Thật may mắn vì anh ấy xử lý vấn đề rất nhanh. Hãy thử tưởng tượng chiếc smartphone bất ngờ phát nổ trong túi quần người dùng hoặc phát nổ khi đang để trong xe ô tô. Tôi thật không dám nghĩ đến hậu quả", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Tôi biết rằng pin smartphone có thể phát nổ nếu bị hỏng, nhưng không ngờ rằng nó lại bốc cháy dữ dội như vậy, thật đáng sợ", một cư dân mạng khác bình luận sau khi xem đoạn clip.

Trên thực tế, dù không thường xuyên xảy ra nhưng việc smartphone phát nổ trong khi đang sử dụng, khi đang sạc hoặc thậm chí khi không ai đụng đến là hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với mọi chiếc smartphone.

Có rất nhiều lý do khiến smartphone bốc cháy hay phát nổ, nhưng nguyên do chủ yếu liên quan đến lỗi pin trên thiết bị. Các thiết bị di động ngày nay, từ smartphone, máy tính bảng đến laptop…, đều được trang bị pin công nghệ lithium-ion, trong đó, lithium là một chất dễ cháy và có thể nổ khi tiếp xúc với không khí, đặc biệt là nước.

Nếu pin sử dụng lâu ngày dẫn đến xuống cấp, hoặc xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng, như smartphone bị rơi, vỡ… có thể làm cho phần vỏ pin có thể bị hỏng, khiến các thành phần bên trong pin bị bay hơi, tiếp xúc với không khí rồi dẫn đến hỏa hoạn.

Một nguyên do phổ biến khác có thể khiến pin trên smartphone bốc cháy hoặc phát nổ, đó là nhiệt độ cao. Nếu nhiệt độ thiết bị tăng cao trong quá trình sạc hoặc sử dụng liên tục có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền trên pin và kết quả cuối cùng là pin bắt lửa hoặc phát nổ.

Đã từng có không ít vụ nổ smartphone gây chấn thương cho người dùng, thậm chí gây hỏa hoạn nghiêm trọng, do vậy, người dùng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng pin trên smartphone của mình để thay thế pin kịp thời trước khi bị hư hỏng và có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí