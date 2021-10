Sở GĐ&ĐT Nghệ An “triệu hồi” trung tâm Anh ngữ SAS, sẽ mời công an vào làm việc?

Thông tin từ sở GD&ĐT Nghệ An: Đơn vị này vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Viện đào tạo AMERICAN (chủ sở hữu Trung tâm Anh ngữ SAS) yêu cầu liên hệ với Sở để giải trình về việc dừng hoạt động, thời gian trước ngày 10/11/2021.

Trước đó, theo thông tin phản ánh của nhiều phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ SAS về việc: Trung tâm bất ngờ đóng cửa, phụ huynh không thể liên hệ với đại diện trung tâm cũng như giáo viên giảng dạy. Đến ngày 18/10, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra và có biên bản xác nhận việc dừng hoạt động là có căn cứ.

Trung tâm Anh ngữ SAS bất ngờ đóng cửa...



Cụ thể là, tại địa chỉ đăng ký hoạt động đã được cấp phép (số 74-76 đường Trần Phú - TP Vinh) biển hiệu của Trung tâm Anh ngữ SAS đã được thao dỡ, thay vào đó là biển hiệu của đơn vị khác có tên: Quạt trần cho người giàu. Ngoài ra, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học đã được tháo dỡ hoàn toàn và di chuyển đến nơi khác. Đoàn kiểm tra đã liên lạc với ông Đỗ Văn Quản - Giám đốc Công ty TNHH Viện đào tạo AMERICAN nhưng ông này tắt máy.

Được biết, Trung tâm Anh ngữ SAS được thành lập ngày 15/01/2020 theo QĐ số 49/QĐ-SGDĐT và được cấp phép hoạt động sau đó. Theo phản ánh của phụ huynh: Sau khi nhập học, phụ huynh đã được tư vấn đóng học phí các chương trình và cả khóa học với số tiền hàng chục triệu đồng. Đến khi dịch Covid-19 ảnh hưởng, các trung tâm buộc phải đóng cửa thì học sinh cũng tạm thời nghỉ. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2021 thì bất ngờ phát hiện Trung tâm Anh ngữ SAS đóng cửa, dừng hoạt động. Khi liên hệ với đại diện với giáo viên trung tâm thì biệt vô âm tín.

Học viên đứng trước nguy cơ mất trắng hàng chục triệu đồng tiền học phí đã đóng. Ảnh: Nguyễn Nam



Theo thông tin từ phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An: Hiện nay, không chỉ tại Nghệ An mà ở hàng loạt các địa phương khác cũng xảy ra tình trạng Trung tâm Anh ngữ SAS đồng loạt đóng cửa. Tại TP Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT đơn vị này cũng đã mời ông Đỗ Văn Quản lên làm việc và được cam kết trả lại tiền. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau khi liên hệ lại để làm việc thì ông Quản đã tắt máy.

Các phụ huynh và các học viên đã từng học ở Trung tâm Anh ngữ SAS cần có thông tin phản ánh kịp thời tới Sở GD&ĐT để đơn vị nắm được. Từ đó, Sở sẽ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh, điều tra và có hướng xử lý theo quy định - Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An nói.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus