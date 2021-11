Sở GD-ĐT yêu cầu xử lý về mặt Đảng đối với 2 giáo viên làm lộ clip nhạy cảm

Có vi phạm và ứng xử chưa tốt

Theo báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/10, đơn vị này nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 11A5, trường THPT TP Cao Lãnh (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh về việc ông V.Q.C - Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh, trong đó có nội dung việc chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung cho ông C.T.H - giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh của trường.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở GD-ĐT đã phân công Thanh tra Sở xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả cho thấy việc ông V.Q.C chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung cho ông C.T.H. là đúng như phụ huynh và báo chí phản ánh.

Về đoạn video clip Thanh tra Sở GD-ĐT đã phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra đoạn video clip. Theo đó, đoạn video clip dài 1 phút 22 giây, hình ảnh phản ánh một số phụ nữ đang phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung, có lời thuyết minh. Nhưng chưa xác định được nguồn gốc của đoạn video clip do ông V. Q. C. chia sẻ cho ông C.T.H

Trường THPT TP Cao Lãnh - Đồng Tháp.

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT Đồng Tháp, việc chia sẻ đoạn clip của ông C.Q.C. chưa rõ nguồn, nội dung nhạy cảm vi phạm khoản 4 Điều 4 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông và vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, hành vi trên không phù hợp đối với vai trò của người cán bộ quản lý giáo dục, Bí thư Đảng ủy cơ sở và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nhà giáo và uy tín của đơn vị, ngành.

Còn với hành vi tiếp nhận và làm lộ đoạn clip có nội dung nhạy cảm của ông C.T.H vi phạm vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, khi sự việc xảy ra, việc giải quyết tình huống của ông C.T.H chưa thật chuẩn, thay vì xử lý tình huống sư phạm khéo léo, phù hợp để trấn an tâm lý học sinh nhưng lại nhắn tin trên group Zalo của lớp có dấu hiệu đe dọa, làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây bức xúc cho học sinh và cha mẹ các em.

Mặc dù trong quá trình làm việc với Thanh tra Sở GD-ĐT, ông V.Q.C. và ông C.T.H có thái độ thành khẩn, tiếp thu khuyết điểm và đã bước đầu khắc phục hậu quả vụ việc (nhận khuyết điểm và xin lỗi học sinh, cha mẹ học sinh chiều ngày 1 tháng 11). Tuy nhiên, mức độ vi phạm và hậu quả việc làm của ông V.Q. C. và ông C.T.H. đến mức phải xem xét, thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo phân cấp quản lý công chức, viên chức.

Đối với Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh Chưa kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chưa có biện pháp kịp thời để trấn an tâm lý học sinh khi xảy ra sự việc thuộc phạm vi quản lý làm phụ huynh lo lắng phải phản ánh cơ quan quản lý cấp trên, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị, ngành.

Hướng xử lý bước đầu…

Căn cứ trên kết quả Thanh tra, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trong toàn ngành chấn chỉnh các biểu hiện chưa chuẩn mực trong sử dụng mạng xã hội.

Đối với cá nhân ông V.Q.C. - Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh, Giám đốc GD-ĐT Đồng Tháp đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh xem xét xử lý về mặt Đảng theo mức độ vi phạm và quy định của Đảng.

Đối với ông C.T.H - Giáo viên Trường THPT TP Cao Lãnh, giao Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 15/11.

Đồng thời Sở GD-ĐT còn đề nghị Đảng ủy Trường THPT TP Cao Lãnh xem xét xử lý về mặt Đảng theo mức độ vi phạm và quy định của Đảng đối với ông C.T.H.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp phê bình Hiệu trưởng Trường THPT TP Cao Lãnh, vì với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục do chưa kịp thời nắm bắt thông tin có liên quan và chưa có biện pháp xử lý nhanh chóng và dứt điểm vụ việc.

Như Dân trí thông tin trước đó, trong tuần cuối tháng 10, nhiều phụ huynh học sinh lớp 11A5 trường THPT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phản ánh một số nội dung đối với ông V.Q. C. - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông TP Cao Lãnh, trong đó có việc chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh các nữ công nhân tại khu nhà tắm chung của một công ty cho ông C. T. H., giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của trường.

Qua xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, nhận thấy có việc chia sẻ đoạn video clip trên giữa V. Q.C. và ông C. T.H.

Nội dung đoạn video clip phản ánh việc khó khăn trong sinh hoạt của các nữ công nhân của một công ty đang làm việc theo mô hình "3 tại chỗ" trong tình hình dịch Covid-19, trong đó có cảnh các công nhân nữ tắm tại khu nhà tắm chung.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí