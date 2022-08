‘So găng’ 2 doanh nghiệp cạnh tranh gói thầu 109 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Đường trục chính vào trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, có tổng mức đầu tư hơn 409 tỷ đồng, Công ty Hùng Cường trúng thầu thi công.

Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa mở Gói thầu KA-PW-03 Xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 2 từ Km2+00 - Km3+316,94) thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (tổng mức đầu tư 1.239 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB và vốn đối ứng trong nước).

Gói thầu có giá 109,333 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, đóng thầu ngày 12/8/2022. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông (địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với giá dự thầu 109,332 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) với giá dự thầu 109,132 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

"So găng" 2 nhà thầu

Theo tìm hiểu của VietnanFinance, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông có địa chỉ đóng tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An còn Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (có địa chỉ đóng tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được xem là 2 nhà thầu “quen mặt” thường xuyên tham gia dự thầu và trúng thầu các dự án xây dựng lớn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (Công ty Hùng Cường) doanh nghiệp được thành lập vào ngày 1/7/2006 với ngành nghề kinh doanh chính: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi trâu, bò, chăn nuôi gia cầm…

Sau đó, công ty này bổ sung thêm nhiều ngành nghề xây dựng khác như: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy, vận tải hàng hóa bằng đường bộ…

Khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, Công ty Hùng Cường được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp “chuyên trách” trong lĩnh vực xây dựng khi trúng thầu nhiều dự án xây dựng lớn trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Công ty Hùng Cường đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 8 gói thầu với tổng trị giá trúng thầu hơn 719 tỷ đồng (trượt 0 gói, 1 gói chưa có kết quả).

Nhiều gói thầu lớn Công ty Hùng Cường trúng thầu tại địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh phải kể đến như: Gói thầu xây lắp đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 1: từ Km0 - Km2+00) thuộc Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB, do Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 117,7 tỷ đồng; gói thầu số 08 Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh là chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu hơn 97,3 tỷ đồng; gói thầu 02.XL: Xây dựng mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, vỉa hè (trừ phần lát gạch Terrazo) và trồng cây xanh đoạn từ Km0+00 - Km2+900; nền, mặt đường, công trình trên tuyến và hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ Km2+900 - Km4+700 (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư) với giá trị trúng thầu gần 83 tỷ đồng…

Đối thủ cạnh tranh gói thầu xây lắp tuyến đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 2) với Công ty Hùng Cường là Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông (Biển Đông) có địa chỉ đóng tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp.

Biển Đông chính thức hoạt động từ 07/10/2004 với người đại diện pháp luật công ty là ông Phan Thanh Cao.

So với Công ty Hùng Cường, Biển Đông chỉ thành lập sớm hơn 2 năm và có trụ sở đóng tại tỉnh Nghệ An nhưng đã tham gia dự thầu và trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2016 lại nay, Biển Đông đã tham gia dự thầu 59 gói thầu, trong đó trúng 55 gói với tổng giá trị trúng thầu: 1.484,3 tỷ đồng và chỉ trượt 2 gói thầu, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Các gói thầu lớn mà Biển Đông trúng thầu xây dựng phải kể đến như: gói thầu 06.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với giá trị trúng thầu hơn 220 tỷ đồng; gói thầu 08.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc Dự án cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung – TP. Hà Tĩnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với giá trị trúng thầu hơn 138 tỷ đồng; gói thầu số 35-XL thuộc dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng với giá trúng thầu 59,559 tỷ đồng…

