Số ca Covid-19 tại nhiều địa phương tăng cao

225 ca nhiễm Omicron Bộ Y tế cho biết ngày 12-2, cả nước ghi nhận 27.311 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, tăng hơn 800 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.402 ca, chiếm tỉ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, nước ta đã ghi nhận 225 ca nhiễm biến chủng Omicron tại 16 địa phương, TP HCM nhiều nhất với 125 ca. Phần lớn các ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron ở nước ta là nhập cảnh. Đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có ca nặng. Hiện nước ta đã tiêm hơn 185,2 triệu liều vắc-xin Covid-19. 53/63 tỉnh, thành phố tỉ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 10/63 tỉnh, thành phố tỉ lệ bao phủ mũi 2 từ 82%-90%. N.Dung