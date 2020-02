Siêu Cup Quốc gia 2019: Đội vô địch nhận 300 triệu đồng tiền thưởng

Trận tranh Siêu Cup Quốc gia- Cup THACO 2019 giữa CLB Hà Nội - TPHCM sẽ diễn ra lúc 16h30, ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, trong khi đội thua nhận 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cầu thủ tham dự trận đấu cũng có cơ hội nhận các giải cá nhân: 10 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và 10 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận đấu bày tỏ: “Siêu Cup Quốc gia là trận đấu quan trọng, mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam. Hai đội bóng mạnh nhất sẽ tranh tài tại đây. Năm nay, đội vô địch nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao các giải thưởng cá nhân khác.

Một điều đặc biệt là trận đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, BTC và TPHCM rất quan tâm đến các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi quyết định không bán vé vào sân cho khán giả. VFF và VPF rất ủng hộ quyết định này bởi an toàn sức khoẻ của người dân là trên hết. Sau khi bàn thảo, chúng tôi đi đến quyết định Hội CĐV mỗi CLB sẽ được cử 40 CĐV vào sân cổ vũ, tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi hy vọng các CĐV, phóng viên sẽ ủng hộ, cùng chúng tôi để tổ chức trận đấu thuận lợi và có tính chuyên môn cao nhất".

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận đấu, phát biểu tại buổi họp báo.

Đại diện CLB TPHCM và CLB Hà Nội tại buổi họp báo.

ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

Qua 20 kỳ Siêu Cúp, CLB Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp, trong đó SLNA có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001-2003, Becamex Bình Dương 2 lần lập cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015. Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội có hai lần được giương cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính.

Cho tới nay, đã có 12 đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.

Các phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 1/3 tới, CLB TPHCM sẽ lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp này. Hà Nội FC hướng tới danh hiệu Siêu cúp lần thứ ba sau 6 lần góp mặt.

Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cup mà không đấu hiệp phụ.

Để đảm bảo an toàn cho các đội bóng, người hâm mộ trước dịch Covid-19, màn so tài giữa CLB TPHCM và Hà Nội FC sẽ không mở cửa cho mọt số lượng khán giả nhất định. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6.

Tác giả: TRỌNG ĐẠT-MẠN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền phong