Sếp doanh nghiệp "đào tẩu" bị truy nã đỏ: Từ đỉnh cao xuống vực sâu

Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ mới đây, Chánh Văn phòng Bộ Công an - Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, hiện Bộ Công An chưa biết bà Hồ Thị Kim Thoa trốn ở đâu. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bà Thoa.

Bà Thoa là cái tên mới nhất trong danh sách những cựu sếp doanh nghiệp bị truy nã đỏ. Một số người đã bị bắt và kết án như Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ… song vẫn còn một số người đến nay chưa "xuất đầu lộ diện".

Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa (sinh năm 1960) là một nữ doanh nhân có tiếng. Bà từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam.

Bà Hồ Thị Kim Thoa vừa bị khai trừ khỏi Đảng và hiện đang bị truy nã đỏ (Ảnh: IT)

Sau 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang, năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Điện Quang nhưng sau khi về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn thứ 6 tại doanh nghiệp này và nhận cổ tức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tháng 7/2010, Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Hồ Thị Kim Thoa để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tuy nhiên, bà này đã bỏ trốn, vì thế Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can.

Ngày 2/12, Ban Bí Thư Trung ương Đảng cũng đã quyết định kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Bí thư nhận định, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu (từ 1/9/2017), bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt Đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa, theo Ban Bí thư Trung ương Đảng, là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công Thương.

"Ông chủ" Nhật Cường Mobile

Trước khi bị truy tố và bỏ trốn vào tháng 5/2019, ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1974) là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) sở hữu chuỗi bán lẻ điện thoại nổi tiếng Nhật Cường Mobile.

Thời điểm đó, Nhật Cường Mobile có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành Nhật Cường và một trung tâm ERP tại TP.HCM.

Ngoài chuỗi bán lẻ điện thoại nổi tiếng, Bùi Quang Huy còn là một doanh nhân rất giàu có với căn nhà gần 700 m2 ở Tây Hồ và bộ sưu tập xe sang đồ sộ bao gồm 1 chiếc Bentley, 2 chiếc Land Rover, Lexus, Camry, Sienna...

Ngoài các chức vụ tại Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (từ ngày 2/4/2018). Công ty này đã liên tục trúng các gói thầu công nghệ có giá trị lớn trên địa bàn TP Hà Nội.

Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt bằng được Bùi Quang Huy (ảnh IT).

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy và 9 thuộc cấp về 2 tội danh "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) nên tiếp tục khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội "rửa tiền".

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ đó đến nay. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Huy, đồng thời đề nghị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp bắt giữ. Hiện Interpol đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an diễn ra ngày 25/6, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt bằng được Bùi Quang Huy.

Cựu Tổng giám đốc Pvtex Vũ Đình Duy

Một cựu sếp doanh nghiệp khác cũng gây sai phạm rồi bỏ trốn và đang bị truy nã đỏ là Vũ Đình Duy (sinh năm 1975) - cựu Tổng giám đốc PVTex. Đến nay sau gần 3 năm bỏ trốn, Vũ Đình Duy vẫn chưa từng lộ diện.

Vũ Đình Duy vẫn chưa xuất đầu lộ diện sau 3 năm lẩn trốn (Ảnh: IT)

Tháng 7/2009, Vũ Đình Duy được giao trọng trách là Tổng giám đốc của nhà máy xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (PVTex) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhà máy có số vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dưới thời Vũ Đình Duy, nhà máy liên tục lâm cảnh thua lỗ và đắp chiếu trong nhiều năm liền. Tính đến ngày 31/3/2015, tổng số lỗ của nhà máy đã lên tới 1.732 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, con đường thăng tiến của Vũ Đình Duy vẫn "phất" như "diều gặp gió". Đến tháng 12/2014, Vũ Đình Duy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng. 6 tháng sau, vào 6/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương khi đó là ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm Duy làm Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp.

Đến ngày 8/4/2016 (tức khoảng 11 tháng sau), Vũ Đình Duy lại được ông Vũ Huy Hoàng (trước khi nghỉ hưu 1 ngày) quyết định cho giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố các kết luận thanh tra tại PVtex và kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, Vũ Đình Duy đã không xuất hiện ở cơ quan với lý do "xin nghỉ chữa bệnh" rồi từ đó biến mất dạng.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định buộc thôi việc đối với Vũ Đình Duy do đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng khai trừ khỏi Đảng với Vũ Đình Duy.

Tháng 6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

Ngày 31/5/2018, Bộ Công an đã quyết định truy nã và đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Vũ Đình Duy.

Tác giả: Nhật Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Dân trí