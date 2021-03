Sẽ xin lỗi công khai Bí thư Chi đoàn bị giam oan 28 tháng

Bí thư Chi đoàn Bùi Minh Lý bị hàm oan và sẽ được cơ quan tố tụng xin lỗi công khai tại quê nhà - Ảnh: L.P

Ðang đi trên đường, bất ngờ bị khống chế

Hơn 7 năm trước, anh Bùi Minh Lý là đảng viên dự bị, Bí thư Chi đoàn ấp Trung, xã Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Thời điểm đó, anh bị Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận Bình Thạnh bắt tạm giam và truy tố tội “Cướp giật tài sản”. TAND quận Bình Thạnh đã tuyên án anh Lý 3 năm tù.

Bản án sơ thẩm kết tội anh Lý có nội dung: Khoảng 21 giờ ngày 19/1/2014, vợ chồng chị Nguyễn Thị Tâm đãi tiệc tất niên tại tổ dân phố ở phường 25, quận Bình Thạnh. Bàn tiệc đặt hai bên đường hẻm, chừa lối đi nhỏ ở giữa. Trong lúc chị Tâm bưng thức ăn ra bàn thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật sợi dây chuyền rồi rồ ga chạy. Chồng chị Tâm và một người bạn lấy xe máy đuổi theo. Lúc hai người chạy đến chùa Bảo Minh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy một thanh niên (là anh Lý) đang chạy xe tà tà phía trước. Cả hai ép xe anh Lý rồi xông vào đánh. Bị đánh tới tấp, anh Lý chống trả. Sau đó, hai người này khống chế đưa anh Lý về nhà rồi gọi tổ trưởng dân phố và công an đến làm việc…

Bản án còn nhận định: “Dù là Bí thư đoàn, có nhiều giấy khen nhưng không chí thú làm ăn lương thiện và dù có tiền hay làm chức vụ gì đi nữa, khi thấy tài sản của người khác cũng sẽ nảy sinh lòng tham mà cướp giật. Do lần đầu đi cướp, không rành đường ở thành phố nên khi gặp các khúc cua, Lý không thể tăng ga được và bị bắt là điều hiển nhiên”.

Kết án quy chụp

Sau khi tòa tuyên án, anh Lý kháng án kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TPHCM xử phúc thẩm với nhận định: “Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo có tội chỉ căn cứ vào các chứng cứ gián tiếp, chưa khách quan. Lời khai của người bị hại và người làm chứng có rất nhiều mâu thuẫn nên chưa đủ cơ sở chứng minh. Tòa sơ thẩm kết án mang tính quy chụp, vi phạm tố tụng nghiêm trọng…”. Sau đó, Tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo trình tự sơ thẩm.

Tháng 6/2016, Viện KSND quận Bình Thạnh hay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh Lý tại ngoại sau hơn 28 tháng bắt tạm giam. Sau gần 3 năm điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Lý. Theo Quyết định đình chỉ bị can số 08 của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, sau khi tiến hành điều tra lại vụ án, vẫn không đủ chứng cứ chứng minh anh Lý có tội nên Cơ quan điều tra đình chỉ theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vì hành vi không cấu thành tội phạm. Vụ án Bùi Minh Lý “cướp giật tài sản” chính thức thành án oan.

“Tôi thực sự đã rất kinh hoàng khi bị bắt oan. Tôi có quay lại tìm nạn nhân để nói cho họ biết rằng tôi đã bị oan như thế nào nhưng nạn nhân đã không còn ở đó”. Anh Bùi Minh Lý

