Sầu riêng đang là "vua" của các loại cây trồng ở Tây Nguyên

Kinh tế

Hiện nay, sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. Do ảnh hưởng bởi dịch COVD-19, giá sầu riêng giảm đi khá nhiều so với mọi năm. Thế nhưng, so với các cây công nghiệp khác như mắc ca, càphê, ca cao, hồ tiêu... thì cây sầu riêng đang mang lại hiệu quả cao nhất cho người nông dân Tây Nguyên.