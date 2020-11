Sạt lở bờ sông, 14 ngôi nhà ở xã Trà Leng bị cuốn trôi

Một số ngôi nhà ở thôn 2, xã Trà Leng bị sạt lở làm hư hỏng nặng - Ảnh:LỆ HẰNG

Sáng 7-11, chính quyền huyện Nam Trà My xác nhận do ảnh hưởng của cơn bão số 10, đia phương có mưa lớn gây sạt lở dọc hai bờ sông Xoan, xã Trà Leng, một số nhà dân ở xã này bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Trước đó, từ ngày 5 và 6-11, huyện có mưa lớn, dọc hai bên bờ sông Xoan xảy ra sạt lở, ngập lụt một số tuyến đường do nước sông Trường dâng nhanh.

Vụ sạt lở làm 14 ngôi nhà tại thôn 2 bị cuốn trôi, một điểm trường tiểu học tại thôn 1, xã Trà Leng hư hỏng nặng.

Rất may, trước đó chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Chính quyền đang vào hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại do trận mưa lũ này gây ra.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm nước sông Trường dâng cao tràn qua quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My khiến giao thông lên huyện Nam Trà My ách tắc, gây ngập nặng một số khu vực ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

