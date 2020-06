Sát hại bé gái 13 tuổi, chôn xác phi tang

Theo thông tin, vào khoảng 19h đêm ngày 17/6, bé gái Đỗ Thị Kim H. (SN 2007) trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên được người bạn gái ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An chở đi chơi ăn bánh tráng trộn.

Khuya cùng ngày, gia đình không thấy H. về nên điện thoại nhưng không liên lạc được.

Nơi phát hiện thi thể bé gái

Đến 23h46’ đêm, chị gái của cháu H. là Đỗ Thị Trúc Q., trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận được điện thoại của H, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em”, kế đó có tiếng một thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi ngắt cuộc gọi.

Gia đình tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan Công an huyện Tuy An.

Qua điều tra, Công an xác định đêm 17/6, bé H. đi chơi với 6 người bạn, trong đó có Phạm Kim Phê. Tập trung đấu tranh khai thác, Phê khai nhận là người cầm lái xe máy chở H. từ xã An Ninh Tây nhưng không về nhà mà đưa thẳng đến rừng dương liễu để sát hại rồi đào bới cát chôn lấp thi thể nạn nhân, nhưng do đêm tối không nhớ rõ nơi đã gây án và chôn giấu xác.

Công an huyện Tuy An phối hợp Công an xã An Ninh Đông tiến hành rà soát, tìm kiếm nhiều nơi đến 10h sáng ngày 21/6 mới phát hiện thi thể bé H.

