Sập giàn giáo xây nhà riêng khiến 3 người tử vong

Ngày 9-12, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng nhà riêng của gia đình ông Vũ Văn Trường (trú tại thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh) khiến 3 người tử vong vào chiều 8-12.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 35 phút ngày 8-12, tốp thợ xây gồm 4 người, trong đó 3 người đang thi công trên giàn giáo tầng 2 của công trình (độ cao khoảng 5,5 m so với mặt đất) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập khiến cả 3 người thợ bị ngã xuống nền bêtông bên dưới.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến 2 người thợ là ông Phạm Xuân S. (56 tuổi) và Nguyễn Đình T. (55 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hùng) thiệt mạng tại chỗ. Riêng ông Phạm Văn Đ. (53 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng do vết thương quá nặng nên cũng đã tử vong sau đó.

Theo tìm hiểu được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc này, công trình xây dựng của gia đình ông Vũ Văn Trường đang trong giai đoạn trát vữa hoàn thiện. Tổ thợ xây dựng công trình cho gia đình ông Trường có 4 người, đều trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư.

Được biết, giàn giáo phục vụ việc thi công được ông Trường và một người trong tổ thợ xây dựng tự buộc luồng để dựng lên.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao động