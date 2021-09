Sắp có bão vào Biển Đông, dự báo hướng vào Bắc Bộ

Trận Việt Nam - Úc tối nay nhiều khả năng có mưa dông Khu vực Hà Nội ngày hôm nay 7-9, có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 9-9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông - Ảnh: NAM TRẦN Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 7-9, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên từ hôm nay 7-9 đến ngày 9-9, Bắc và Trung Bộ đón đợt mưa lớn trên diện rộng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình dự báo từ nay đến 9-9 có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Tại Hà Nội, dự báo khoảng thời gian từ 17-22h ngày 7-9, khu vực sân vận động Mỹ Đình nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Úc nhiều khả năng có mưa rào và dông.