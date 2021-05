Sáng 8/5: Bộ Y tế công bố 15 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước

Cả nước có 801.957 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Tính đến 16 giờ ngày 07/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP cho 801.957 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. Chi tiết 54.130 người được tiêm tại 49 tỉnh/TP trong ngày 07/5/2021 như sau: Hà Nội: 1.122 người; Hải Phòng: 3.015 người; Thái Bình: 2.439 người; Nam Định: 1.266 người; Hà Nam: 508 người; Ninh Bình: 1.323 người; Bắc Giang: 188 người; Phú Thọ: 363 người; Hải Dương: 1.543 người; Thái Nguyên: 1.845 người; Quảng Ninh: 2.730 người; Hoà Bình: 224 người; Nghệ An: 429 người; Hà Tĩnh: 189 người; Lai Châu: 344 người; Lạng Sơn: 911 người; Hà Giang: 1.791 người; Cao Bằng: 72 người; Yên Bái: 284 người; Lào Cai: 1.530 người; Sơn La: 720 người; Điện Biên: 634 người; Quảng Bình: 1.446 người; Quảng Trị: 512 người; TT- Huế: 68 người; Tp. Đà Nẵng: 1.712 người; Quảng Nam: 2.595 người; Quảng Ngãi: 1.707 người; Bình Định: 678 người; Phú Yên: 156 người; Khánh Hòa: 141 người; Bình Thuận: 584 người Ninh Thuận: 98 người; Kon Tum: 56 người; Gia Lai: 244 người; Đắc Lắc: 1.226 người; Đắk Nông: 1.213 người; TP. Hồ Chí Minh: 2.535 người; Đồng Nai: 131 người; Tây Ninh: 2.040 người; Cần Thơ: 12 người; An Giang: 4.890 người; Bến Tre: 1.344 người; Vĩnh Long: 790 người; Đồng Tháp: 1.174 người; Bình Dương: 2.205 người; Bình Phước: 1.463 người; Bạc Liêu: 538 người; Hậu Giang: 1.102 người