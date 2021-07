Sáng 1/8: Thêm 4.374 ca mắc Covid-19 mới, Việt Nam ghi nhận tổng cộng hơn 150.000 ca

Phun khử khuẩn tại BV K Tân Triều - Ảnh Quang Vinh

Cụ thể tại TP Hồ Chí Minh (2.027 ca), Bình Dương (1.415 ca), Long An (318 ca), Đồng Nai (262 ca), Hà Nội (67 ca), Vĩnh Long (50 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (46 ca), Hậu Giang (37 ca), Bến Tre (32 ca), Kiên Giang (24 ca), Phú Yên (22 ca), Trà Vinh (22 ca), An Giang (21 ca), Đồng Tháp (16 ca), Thanh Hóa (6 ca), Quảng Trị (3 ca), Hải Dương (2 ca), Kon Tum (1 ca), Hưng Yên (1 ca) trong đó có 884 ca trong cộng đồng.

Tính đến sáng ngày 1/8, Việt Nam có 150.060 ca mắc trong đó có 2.241 ca nhập cảnh và 147.819 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 146.249 ca, trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn. 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Trong ngày 31/7, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BYT về "Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2" áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho nhân viên y tế và các đối tượng khác được nhân viên y tế phân công đánh giá nguy cơ.

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ, tỉnh Long An; trong đó có nội dung: Bộ Y tế sẽ đưa chuyên gia và hỗ trợ thiết bị để sẵn sàng đưa Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường tại Cần Thơ vào hoạt động và thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động (phường 3, TP.Tân An) tỉnh Long An.

TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 1 triệu liều trong tổng số 5 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm do Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco) đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua và nhập khẩu dưới sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Hà Nội xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch quy mô 500 giường trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và TP. Hà Nội.

