Sẵn sàng khởi đầu mới cùng Suzuki XL7 Sport Limited

Chưa đầy 2 năm từ khi chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam, XL7 đã giành được sự yêu mến của đông đảo người dùng với hơn 11.000 xe bán ra, đồng hành cùng khách hàng trên khắp nẻo đường của đất nước.

“Chúng tôi ra mắt XL7 hoàn toàn mới với mong muốn khách hàng cảm nhận rằng XL7 chính là chiếc xe đưa bạn thoát khỏi tình hình u ám bao phủ bởi dịch Covid-19. Và sau gần 2 năm ra mắt, XL7 đã cùng hơn 11.000 khách hàng của chúng tôi sẵn sàng cho rất nhiều khởi đầu mới, dự định mới, đồng hành cùng khách hàng qua những khó khăn, thách thức. Để kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, chúng tôi quyết định ra mắt XL7 Sport Limited. Tôi tin rằng Suzuki XL7 là lựa chọn tốt nhất dành cho các khách hàng thích sự đơn giản và mạnh mẽ,” ông Takahara Toshiyuki, Tổng Giám đốc VISUCO chia sẻ.

Thêm tiện ích an toàn, an ninh

XL7 Sport Limited được trang bị thêm tiện ích an toàn, an ninh gồm: camera toàn cảnh 360 độ, gương chiếu hậu điện tử tích hợp camera hành trình. Camera 360 độ kết hợp cảm biến lùi giúp người lái quan sát toàn bộ xung quanh xe dễ dàng, đặc biệt là khi di chuyển hoặc đỗ xe ở những vị trí hẹp, đông đúc, qua đó hỗ trợ lái và đỗ xe an toàn. Trong khi đó, gương chiếu hậu điện tử giúp mang lại tầm nhìn rộng phía sau xe với hình ảnh sắc nét mà không bị phản chiếu đèn pha từ xe phía sau, tích hợp camera hành trình trước và sau xe, hỗ trợ trong các tình huống an ninh trong trường hợp xảy ra va chạm.

Tiện nghi và thoải mái hơn

Nhằm mang lại sự tiện nghi và thoải mái cho khách hàng, XL7 Sport Limited cũng được trang bị thêm: cửa cốp điện có cảm biến mở cốp, sạc không dây, kính màu tối với phim cách nhiệt chống tia UV/IR (tia tử ngoại/hồng ngoại) ngăn ngừa nhiệt lượng và cháy nắng.

Với cửa cốp điện có cảm biến mở cốp, dù hai tay bận bịu với hành lý, bạn chỉ cần bấm điều khiển để đóng mở cốp bằng điện hoặc đưa giữ chân dưới cốp để tự động đóng hoặc mở cốp.

Khi cần sạc pin trên xe, sạc không dây sẽ giúp việc sạc điện thoại thuận tiện hơn, trông gọn gàng hơn.

Thêm thể thao, cá tính, thân thiện môi trường

Bên cạnh đó, XL7 Sport Limited cũng được trang bị thêm đuôi lướt gió thể thao và tem Euro 5 cá tính thể hiện sự thân thiện với môi trường và góp phần giảm khí xả ô nhiễm.

Với khả năng tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc SUV 7 chỗ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, XL7 là mẫu xe cực kỳ thân thiện với hệ sinh thái.

Giá bán lẻ gồm VAT của XL7 Sport Limited là 639,9 triệu đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Suzuki Vinh Cơ sở 1: Số 5B đường Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An Văn phòng đại diện: QL1A, khối Bắc, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An Hotline: 0963988456 Facebook: m.facebook.com/suzukivinhnghean



