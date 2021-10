Sân bay Nội Bài có 2.000 camera giám sát, truy vết khi có ca F0

Tất cả hành khách từ TP.HCM ra Hà Nội đều phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng nhiều người vẫn mặc đồ phòng dịch rất cẩn thận - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Ông Tô Tử Hà - giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - cho biết như vậy khi báo cáo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn và Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trong buổi kiểm tra quy trình phục vụ hành khách, phòng chống dịch tại sân bay Nội Bài chiều 12-10.

Tại tất cả cửa vào nhà ga sân bay Nội Bài đều bố trí các máy đo thân nhiệt tự động, có nhân viên an ninh hàng không trực kiểm soát hành khách tại các vị trí này. Nếu khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C sẽ bị từ chối làm thủ tục, được nhân viên an ninh hàng không phối hợp với trực y tế khẩn nguy để xử lý theo quy trình phòng chống dịch.

"Khi bất kỳ ai đi qua mà không mang khẩu trang, hoặc khẩu trang bị tụt xuống khỏi mũi, hệ thống lập tức báo động, nhắc nhở hành khách", ông Hà mô tả việc ứng dụng công nghệ của sân bay Nội Bài trong chống dịch.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đề nghị đại diện hàng không, sân bay Nội Bài làm rõ những quy định, quy trình đang triển khai, đảm bảo hành khách đã lên máy bay, xuống nhà ga đều là những hành khách đảm bảo yêu cầu y tế như quy định.

Ông Tuấn cho biết Bộ Giao thông vận tải mới ban hành quy định tạm thời cho các lĩnh vực vận tải trong giai đoạn thí điểm và mong muốn ngành y tế có tiêu chí thống nhất để bộ rà soát và ban hành theo, nhất là khi Chính phủ có nghị quyết mới về thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19.

Tại buổi kiểm tra, ông Trịnh Ngọc Thành - phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết hãng đã chuẩn bị kỹ càng về công tác phòng chống dịch và đã thực hiện thành công các chuyến bay nối lại giữa các địa phương.

Ông Thành cho rằng hiện nay quy định cách ly tại nhà đã có, nhưng việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà cần thực hiện như thế nào thì Bộ Y tế cần có hướng dẫn cụ thể nhằm giải thích với khách đi máy bay.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, ngày 12-10 các hãng hàng không thực hiện được 9 chuyến bay nội địa: Vietnam Airlines 4 chuyến chở 629 khách, Vietjet 2 chuyến chở 192 khách, Bamboo Airways 3 chuyến chở 261 khách. Tuy nhiên, trong ngày có 10 chuyến bay khứ hồi không thực hiện được theo kế hoạch với nguyên nhân chủ yếu là quá ít khách, không có khách, với các đường bay như TP.HCM đi Đà Nẵng, Phú Yên, Hải Phòng, Rạch Giá; Cần Thơ; Thanh Hóa - Lâm Đồng; Hà Nội - Đà Nẵng; Đà Nẵng đi Cần Thơ, Đắk Lắk. Ngoài ra có chuyến bay TP.HCM - Gia Lai không khai thác được do UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khách đến phải cách ly tập trung. Trong chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 206 khách từ TP.HCM ra Hà Nội chiều 12-10, hành khách ở Hà Nội được người nhà, taxi đón về do không thực hiện cách ly tập trung. Tuy nhiên, một nam hành khách bắt taxi về huyện Hiệp Hòa, Bắc Ninh thì tài xế taxi Mai Linh cho biết xe không chở khách đi ngoại tỉnh, do Hà Nội chỉ cho Mai Linh hoạt động một số xe để chở người đi sân bay, bệnh viện trong địa bàn Hà Nội. Hành khách này đợi người nhà bố trí xe đón và cho biết khi về Bắc Giang phải cách ly tập trung 14 ngày. Còn các hành khách về Vĩnh Phúc cho biết họ được chính quyền địa phương liên hệ cho xe đón từ sân bay Nội Bài về.

Tác giả: TUẤN PHÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ