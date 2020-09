Sa Pa bất ngờ xuống 12,9 độ C, trời rét như mùa đông

Sáng ngày 4/9, nhiệt độ Sa Pa bất ngờ giảm xuống 12,9 độ C. Các khu vực khác trong tỉnh Lào Cai vẫn xuất hiện nắng nóng diện rộng, vùng thấp nền nhiệt trung bình khoảng 34 – 36 độ C, vùng núi từ 29 – 31 độ C.

Hiện tượng thời tiết bất thường này khiến nhiều người dân và du khách ngỡ ngàng.

Nhiệt độ Sa Pa bất ngờ giảm mạnh. Ảnh: Dân Trí

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay, trong cùng thời điểm đầu tháng 9, nhiệt độ tại Sa Pa lại giảm xuống mức bất thường như vậy. Dù trước đó ngày 3/9, tại Lào Cai vẫn có nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, có thể do ảnh hưởng từ trường phân kỳ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên. Ban đêm, bầu trời từ ít đến quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn làm nhiệt độ giảm thấp, các vùng núi cao giảm mạnh hơn.

“Nhiều khả năng đây là tín hiệu báo trước mùa đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn mùa đông năm ngoái”, ông Hải cho biết.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã có nhận định xu thế khí tượng từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021. Theo đó, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

