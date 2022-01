Rơi vận thăng ở Sở Tài chính Nghệ An làm 3 người chết: 2 giám đốc lĩnh án

Ngày 21/1, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra phán quyết liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại công trường xây dựng Sở Tài chính Nghệ An vào ngày 2/1/2021.

Bị cáo Khánh và bị cáo Nam trong phiên xét xử.

Các bị cáo trong vụ án là Nguyễn Lê Khánh (SN 1976, trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam), Nguyễn Quỳnh Nam (SN 1980, trú TP Vinh, Nghệ An, Cộng tác viên Công ty TNHH MTV kiểm định an toàn kỹ thuật Miền Nam) và Lê Tiến Lực (SN 1964, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171).

Trong 3 bị cáo, có Khánh và Nam bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Bị cáo Lê Tiến Lực bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Lực bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, khoảng 13h15, ngày 2/1/2021, tại công trường xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng do vận thăng lồng bị rơi tự do từ tầng 5 xuống mặt đất. Vụ tai nạn làm 3 người lao động tử vong và 8 lao động khác bị thương tích từ 76-95% (tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của các lao động là 587%).

Vận thăng lồng này do Công ty 171 thuê của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Phúc Việt. Nguyễn Quỳnh Nam được công ty Phúc Việt thuê kiểm định vận thăng trước khi lắp đặt cho đơn vị thi công. Nguyễn Quỳnh Nam kiểm định và kết luận các nội dung kiểm định đều đạt yêu cầu, đóng dấu kiểm định viên vào biên bản, gửi Nguyễn Lê Khánh. Sau đó, Nam cấp và dán tem kiểm định vào vận thăng lồng.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kiểm định đạt yêu cầu do Khánh gửi, vận thăng nói trên được tư vấn giám sát, chỉ huy trưởng công trường, tư vấn quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Khi công trình mới đi vào triển khai xây dựng vận thăng được lắp đặt có chiều cao theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định là 15m. Khoảng 2 tháng sau, vận thăng được lắp đặt, nâng chiều cao lên tầng 9 công trình (tương đương 34,74m).

Đầu giờ chiều ngày 2/1/2021, khi vận thăng lồng đang vận chuyển 11 người và một số vật liệu xây dựng đi lên đến tầng 5 thì bất ngờ rơi tự do xuống đất khiến 11 người thương vong. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Lê Khánh và Nguyễn Quỳnh Nam đến cơ quan điều tra đầu thú.

Quá trình điều tra, ngành chức năng phát hiện Nguyễn Quỳnh Nam không được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật, không phải là kiểm định viên. Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn Miền Nam không có thẩm quyền kiểm định đối với loại vận thăng lồng trong xây dựng.

Do không có chuyên môn nên Nguyễn Quỳnh Nam không phát hiện được một số dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của thiết bị trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, người này không phát hiện được cụm phanh chống rơi của vận thăng này đã hết hạn sử dụng trên 12 năm theo quy định của nhà sản xuất nên không có tác động hãm ca bin lại. Do đó ca bin vận thăng đã tụt thẳng xuống với vận tốc lớn và va chạm với đế vận thăng ở mặt đất gây hậu quả thảm khốc nói trên.

Lê Tiến Lực đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm định vận thăng, nên không phát hiện được Công ty kiểm định Miền Nam không có thẩm quyền kiểm định vận thăng sử dụng trong xây dựng và Nguyễn Quỳnh Nam không phải là kiểm định viên, dẫn tới việc không phát hiện được vận thăng không đảm bảo an toàn, đã đưa vào sử dụng, dẫn đến xẩy ra tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị liên quan đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận phần trách nhiệm của mình đã dẫn tới hậu quả đau lòng kể trên. Các bị cáo xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX nhận định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố 3 bị cáo các tội danh như trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Lê Khánh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quỳnh Nam 4 năm tù, Lê Tiến Lực 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm.

Tác giả: Long Xà

Nguồn tin: Báo Giao thông