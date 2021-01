Rơi thang tời, 11 công nhân thương vong: Lãnh đạo Nghệ An chỉ đạo 'nóng'

Tối 2/1, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An đến Bệnh viện 115 Nghệ An thăm hỏi các công nhân gặp nạn trong vụ tai nạn lao động rơi thang tời ở công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An.

"Hiện nay, chúng tôi tập trung mọi nỗ lực, huy động các bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa công nhân bị thương. Đây là vụ tai nạn không ai mong muốn, tuy nhiên chúng tôi đang giao cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Bùi Đình Long cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long thăm hỏi các công nhân gặp nạn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 13h30 ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên đường Lenin, TP Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ rơi thang tời khiến 11 công nhân thương vong.

Công trình do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần thi công cơ giới và xây lắp 171. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động.

Các công nhân gặp nạn được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An gồm: Trần Văn Tư (SN 1971), Phan Xuân Duẩn (SN 1977), Phan Xuân Phúc (SN 1976), Phan Xuân Hải (SN 1973), Nguyễn Hữu Bình (SN 1969), cùng trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Đặng Thị Lương (SN 1968), Trần Thị Thuỷ (SN 1986), Đặng Minh Cung (SN 1958, đã chết trước khi đến bệnh viện), cùng trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và Võ Văn Phương (SN 1976) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Ngoài ra, 2 công nhân (chưa xác định danh tính) bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An nhưng do không thể cứu chữa nên bệnh viện trả về cho gia đình.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News