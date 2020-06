Rộ tin Song Joong Ki đang hẹn hò với nữ luật sư

Truyền thông Hàn thông tin nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" Song Joong Ki đang hẹn hò với một nữ luật sự. Tin đồn bắt nguồn từ từ khi thông tin cá nhân của một nữ luật sư làm việc ở công ty luật bị rò rỉ qua điện thoại.

Từ đó, tin đồn về người tình hiện tại của nam tài tử đình đám bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều fan vô cùng bất ngờ khi Song Joong Ki có tình mới ngay khi vợ cũ dính tin đồn quay lại với Hyun Bin, tức là 1 năm sau khi Song Song chính thức ly hôn.

Phản ứng lại tin tức trên, History D&C – công ty quản lý mới của Song Joong Ki đã lên tiếng độc quyền qua Osen: “Song Joong Ki hiện đang bận rộn với lịch trình quay phim” - ám chỉ nam diễn viên không có thời gian yêu đương sau khi chia tay Song Hye Kyo.

Trước đó, một người hâm mộ đã vô tình bắt gặp hình ảnh nam tài tử đi xem kịch với một nhân vật tết tóc kiểu Châu Phi. Hình ảnh này sau đó đã nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt của những người hâm mộ.

Trong hình ảnh này, Song Joong Ki mặc áo hoodie sáng màu, đội mũ, đeo khẩu trang và ngồi cạnh nhân vật có diện mạo khá lạ khi tết tóc kiểu Châu Phi. Gần đây, người hâm mộ cũng bắt gặp Song Joong Ki ở rạp phim. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang.

Đi cùng Song Joong Ki còn có ca sĩ Kim Jong Kook - người anh thân thiết với nam diễn viên từ thời còn tham gia Running Man. Hai người đến rạp xem suất chiếu sớm của phim "Can you hear me". Sau đó, diễn viên Cha Tae Hyun cũng có mặt, bộ ba dù xuất hiện khá kín đáo nhưng vẫn bị fan nhận ra và chụp ảnh lại.

Cuối tháng 6 năm ngoái, Song Joong Ki chính thức thông báo chuyện “đường ai nấy đi” với Song Hye Kyo. Kể từ khi ly dị cho tới nay anh chủ yếu tập trung vào việc đóng phim, không tham gia các hoạt động công khai. Anh rời công ty quản lý cũ, ký hợp đồng với History D&C hồi đầu năm nay. Vừa qua vì tình hình dịch Covid-19 mà kế hoạch làm việc của Song Joong Ki chịu nhiều ảnh hưởng.

Trong khi Song Joong Ki miệt mài đóng phim mới thì Song Hye Kyo vẫn chưa có động thái trở lại màn ảnh sau biến cố ly hôn hồi giữa năm ngoái. Bù lại, mỹ nhân phim Trái tim mùa thu vẫn đều đặn dự các sự kiện thời trang, quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên người thân, bạn bè.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn