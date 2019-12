Rò rỉ ảnh được cho là của iPhone 12 với thiết kế phẳng

Mặc dù iPhone 11 mới ra mắt được hơn 3 tháng, song những tin đồn liên quan đến thế hệ iPhone tiếp theo, cụ thể là iPhone 12, hay iPhone SE 2, đã sớm được cộng đồng mạng quan tâm.

Nguồn: Macotakara.jp

Rất nhiều ý tưởng và dự đoán đã được cộng đồng mạng kháo nhau, từ việc Apple sẽ sử dụng bao nhiêu camera trên dòng iPhone mới, liệu sẽ có iPhone màn hình gập không, có hỗ trợ 5G không... Mới đây, một mô hình được cho là của iPhone thế hệ 2020 (hay iPhone 12) đã bất ngờ xuất hiện, với thiết kế độc đáo.

Cụ thể, mặc dù phần mặt trước của mô hình này gần như giống hệt với các thế hệ iPhone có tai thỏ trong thời gian qua, nhưng lại có điểm khác biệt nằm ở phần cạnh viền khi nó được làm phẳng, giống với những đời iPhone 4/4S, iPhone 5 trước đây. Ở mặt sau, mô hình iPhone 12 vẫn sử dụng thiết kế giống iPhone 11 Pro với cụm 3 camera, được đặt lệch nhau.