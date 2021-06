Rau, củ tạo cảm giác no lâu tốt cho người muốn giảm cân

Khoai tây

Khoai tây là thực phẩm tốt cho chế độ giảm cân. Nguồn ảnh: Internet

Khoai tây vốn được coi là loại thực phẩm bổ dưỡng với nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, kali, carbs, chất xơ. Mặt khác, khoai tây chứa một protein đặc biệt có tên gọi là proteinase 2 (PI2). Loại protein này có tác dụng ngăn chặn cảm giác thèm ăn. Vì vậy, dù chứa hàm lượng carbs lớn nhưng khoai tây mang lại cảm giác no lâu hơn so với các loại thực phẩm khác.

Bông cải xanh

Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng cao, phòng chống được nhiều bệnh ung thư, tạo cảm giác no lâu. Lượng calo của nó tương đối thấp, thường được những người tập gym hay ăn. Nếu ăn vào buổi tối sẽ khiến bạn no lâu hơn, ngoài ra còn thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, chống táo bón, chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin tốt cho cơ thể.

Mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng có tính mát, tiêu mỡ rất tốt trong việc giảm cân. Hơn nữa, nó còn giàu vitamin, momordica và khoáng chất… có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa hiệu quả. Cách ăn thông thường nhất là luộc mướp đắng, sau đó xào với một ít trứng.

Mướp ngọt

Hàm lượng chất xơ cao trong mướp rất có lợi cho dạ dày, hệ tiêu hóa và giúp cơ thể cảm thấy no lâu hơn. Mướp cũng giàu chất sắt, vitamin C và A, phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường sử dụng.

