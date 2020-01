Rằm tháng Chạp sắm lễ gì, cúng vào ngày nào, giờ nào để rước lộc về nhà

I. Cúng rằm tháng Chạp vào ngày nào?

Người xưa thường nói, trong tháng Chạp (tức tháng 12 âm) có 3 lễ cúng quan trọng không thể bỏ qua đó chính là: Cúng rằm tháng Chạp,cúng ông Công ông Táo, cúng Tất niên.

Chính vì thế, dù có bận rộn đến đâu thì người Việt cũng dành thời gian sắm lễ cúng cho 3 ngày này thật tươm tất.

Năm nay, rằm tháng Chạp rơi vào ngày thứ Năm (9/1/2020). Vì rơi vào ngày trong tuần thế nên các gia đình cần chuẩn bị lễ cúng trước để tránh quên hoặc bỏ sót.

Theo ông bà ta từ xưa truyền lại, lễ cúng rằm tháng Chạp nên cúng vào đúng ngày. Không có quy định cụ thể nào về ngày giờ thế nhưng cũng không vì thế mà cúng quá sớm hay quá muộn.

Nếu công việc bận rộn, gia đình có thể tiến hành làm lễ cúng rằm tháng Chạp trước vào tối ngày 14 âm lịch. Lưu ý, ngoài 2 ngày 14 và 15 âm lịch thì cúng các ngày khác đều không thiêng.

II. Cúng rằm tháng chạp vào giờ nào?

Năm nay, nếu cúng rằm tháng Chạp vào 2 ngày 14 và 15 âm lịch tức ngày 8 và 9/1/2020 thì gia chủ có thể tham khảo các khung giờ tốt như sau:

- Ngày 14 âm lịch:

+ Canh Dần (3 giờ - 5 giờ)

+ Nhâm Thìn (7 giờ - 9 giờ)

+ Quý Tỵ (9 giờ - 11 giờ)

+ Bính Thân (15 giờ - 17 giờ)

+ Đinh Dậu (17 giờ - 19 giờ)

+ Kỷ Hợi (21 giờ - 23 giờ)

- Ngày 15 âm lịch:

+ Tân Sửu (1 giờ - 3 giờ)

+ Giáp Thìn (7 giờ - 9 giờ)

+ Bính Ngọ (11 giờ - 13 giờ)

+ Đinh Mùi (13 giờ - 15 giờ)

+ Canh Tuất (19 giờ - 21 giờ)

+ Tân Hợi (21 giờ - 23 giờ).

* Lưu ý: Nên cúng rằm tháng Chạp vào ban ngày hoặc tầm chiều tối. Không nên cúng rằm quá muộn. Thời gian tốt nhất là trước khi trời tối.

III. Lễ vật cần sắm để cúng Rằm tháng Chạp



Cũng theo chuyên gia phong thủy, lễ cúng Rằm tháng Chạp đủ nhất phải có các lễ vật sau: Hương, hoa tươi, hoa quả tươi, trầu cau, nước sạch, nến. Ngoài lễ chay như trên thì cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Xôi (hoặc bánh chưng), thịt gà luộc, khoanh giò/chả, các món mặn khác như canh, đồ xào…



Với lễ cúng mặn, gia đình nào muốn bày biện tươm tất hơn thì có thể chuản bị các món ăn truyền thống như xôi gấc tượng trưng cho sự may mắn, gà luộc đại diện cho sự sung túc, giò/chả, nem rán, các món xào, món canh măng miến hoặc có thể thêm bánh chưng (hương vị đặc trưng của ngày Tết).



Lễ cúng Rằm tháng Chạp không cần quá cầu kỳ nhưng gia chủ phải thành tâm, thành ý thì mới được. Bởi cúng Rằm tháng Chạp là nghi lễ tâm linh tưởng nhớ, thức tỉnh và gửi gắm nhiều hi vong. Trong lễ cúng này, các gia chủ chủ yếu cầu khấn về Sức Khỏe, may mắn, bình an cho cả gia đình.



Trong ngày Rằm tháng Chạp, ngoài việc bày biện sửa lễ vật cúng rằm, tùy theo phong tục của từng địa phương, một số gia đình còn làm thêm sớ cầu an tại chùa cho các thành viên trong gia đình. Theo các nhà sư, trong ngày Rằm tháng Chạp cần giữ cho tâm hồn thanh tịnh, sạch sẽ.



Có một điều cần chú ý trong ngày cúng Rằm tháng Chạp là không nên vay mượn người khác. Việc vay tiền vào ngày này có thể trở thành một khoản nợ lớn, ảnh hưởng đến tài lộc trong năm.

IV. Văn khấn và Sớ cầu khấn ngày Rằm tháng Chạp

Trước khi tiến hành cúng Rằm tháng Chạp, gia chủ cần phải chuẩn bị Văn khấn. Văn khấn Rằm tháng Chạp như sau:



- VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)



Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.



Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.



Con kính lạy ngài Đông Thần Quân



Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch



Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần



Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần



Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.



Tín chủ (chúng) con là: ……………………………



Ngụ tại: ………………………………



Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.



Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)



- VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY RẰM THÁNG CHẠP



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)



Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương



Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.



Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần



Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)



Tín chủ (chúng) con là: ……….........



Ngụ tại: ………………….................



Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ..... (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.



Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …......, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.



Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.



Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật !



Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)



- SỚ CẦU AN



Nhiều gia đình có thói quen cứ đến tháng 11 âm lịch lên chùa làm sớ để cầu sức khỏe, bình an cho các thành viên trong gia đình trong cả năm. Các lá sớ bắt đầu từ ngày Rằm tháng Chạp đến hết tết nguyên tiêu (tức ngày Rằm tháng Giêng), gồm tất cả 7 lá sớ. Tuy nhiên, tùy theo phong tục tập quán của từng địa phương, khu vực nói chung và tâm lý, tín ngưỡng của từng gia đình nói riêng mà họ lên chùa làm sớ hay không.