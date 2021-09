Rầm rộ clip Công Vinh bị tố vô trách nhiệm trong chuyến đi cứu trợ miền Trung, tung cả tin nhắn làm bằng chứng?

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip của một chàng trai bàn về chuyện đi từ thiện cùng Công Vinh và Thuỷ Tiên. Người này cho biết khoảng thời gian miền Trung gặp bão lũ, anh ngỏ ý muốn được đồng hành cùng vợ chồng Thuỷ Tiên nên đã liên lạc và đi cũng chuyến bay với Công Vinh, hẹn gặp nhau tại Huế. Thế nhưng, khi đến nơi, anh chàng đứng chờ 50 phút vẫn không gặp được vợ chồng nam cầu thủ. Sau đó, anh nhận được tin nhắn thông báo rằng Thủy Tiên chưa đăng ký tên của chàng trai vào danh sách đoàn nên không thể đi cùng.

Sự việc này khiến chàng trai vô cùng bức xúc, anh liên tục cho rằng Công Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc này dẫn đến việc anh phải đứng bơ vơ ở giữa sân bay mà không biết đi đâu. Nói về hành động của nam cầu thủ, chàng trai bộc bạch: "Anh Vinh không nói với chị Tiên là có tôi đi cùng. Bởi vì khi ra sân bay chị Tiên còn rất ngơ ngác hỏi tôi là ai. Và vì lỗi của anh Vinh mà bây giờ anh để tôi bơ vơ ngoài Huế như thế này".

Clip chia sẻ của chàng trai này đã xuất hiện từ khá lâu nhưng đến nay vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh vẫn chưa đưa ra lời hồi đáp.

