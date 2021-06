Rầm rộ clip chủ nợ tìm đến tận biệt thự 1800m2 của Vũ Khắc Tiệp đòi tiền, nói 1 câu ai ngờ bị netizen “ném đá” tơi bời

Trên trang TikTok hiện nay đang lan truyền rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông kéo cả đám 2-3 người đến căn biệt thự bề thế mới 1800m2 của Vũ Khắc Tiệp để đòi nợ. Để giải thích rõ hơn, netizen này còn đính kèm dòng trạng thái: "Tôi khẳng định nhà con nợ Vũ Khắc Tiệp là nhà thuê nhé!". Thông qua đoạn clip, có thể thấy người đàn ông này đã trò chuyện với bảo vệ và nhờ chuyển 1 tờ giấy kèm lời nhắn đến Vũ Khắc Tiệp về vấn đề nợ nần. Sau đó, anh quyết định ra về và nói to: "Anh bảo Tiệp ơi ít không đáng mấy đâu, đừng để anh em đến phiền hà. Bảo cái công nợ gửi rồi lo bố trí trả nợ anh nhé. Nhà này nhà thuê đâu phải nhà mua, hoành tráng ấy chứ".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Một khán giả bất ngờ đến biệt thự mới Vũ Khắc Tiệp thuê để đòi nợ (Nguồn: TikTok)

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp cũng từng nói rõ về chuyện thuê 25 triệu/tháng liên quan đến căn biệt thự này. Nhiều netizen cho rằng có thể anh chỉ thuê đất, còn biệt thự vẫn là tự xây mới. Cũng có netizen cho rằng Vũ Khắc Tiệp thực chất đi thuê cả căn biệt thự này để kinh doanh

Thời gian qua, đã có rất nhiều ồn ào xoay quanh căn biệt thự này

Căn biệt thự mới của Vũ Khắc Tiệp toạ lạc tại Quận 2, TP.HCM và có view sông cực xịn, tất cả để phục vụ cho dự án mới

Netizen đang rất mong chờ phản hồi chính thức từ phía của Vũ Khắc Tiệp

Tác giả: MYA

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc