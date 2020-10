Ra mắt sản phẩm làm đẹp lưu giữ mãi nét thanh xuân

Hiện nay, người tiêu dùng thông minh đang có xu hướng chuyển dùng các dòng mỹ phẩm thiên nhiên do độ an toàn tuyệt đối của nó. Do đó, HGP Group đã đầu tư và nghiên cứu phát triển mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất và đặc biệt an toàn cho người tiêu dùng.

HGP Beauty hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và sánh ngang tầm với các dòng mỹ phẩm nhập ngoại khác.

Sản phẩm HGP Beauty luôn ưu tiên vẻ đẹp tự nhiên và an toàn. Bên cạnh đó, HGP Group còn muốn tạo ra một cộng đồng để chị em phụ nữ gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ cùng nhau đẹp hơn.

Mọi quy trình sản xuất đều được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn

Trong lần ra mắt sản phẩm sắp tới đây, HGP Group ưu tiên giới thiệu 3 sản phảm ưu việt, giúp chị em gìn giữ được nét đẹp tươi trẻ của thanh xuân.

Các dòng sản phẩm ưu việt của HGP Beauty

Dòng kem dưỡng Choice of Perfect với thành phần chiết xuất từ mỡ trăn, sáp ong, tinh dầu jojoba, tinh dầu neem, tinh dầu hoa hồng và tinh nghệ nano có chức năng dưỡng da hằng ngày, làm sáng da, giúp da mềm mượt. Đồng thời, sản phẩm này còn giúp chị em cải thiện làn da mụn, mờ thâm, se khít lỗ chân long, làm mềm da khô nứt nẻ, làm dịu vết cắn, côn trùng đốt, bỏng da, giúp liền sẹo. Đặc biệt, Choice of Perfect hiệu quả với viêm da cơ địa hay chàm sữa, hăm tả của trẻ nhỏ, rạn da, ...

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất từ các tinh chất tự nhiên, hoàn toàn lành tính, có thể dùng được cho em bé, bà mẹ mang thai và cho con bú.

Kem Choice of Perfect có tác dụng dưỡng da hàng ngày, mang lại làn da khỏe mạnh cho phái đẹp sau quá trình sử dụng

Sản phẩm serum Light Perfect với thành phần nước cất, nước hoa hồng, vitamin B3, B5, cùng với chiết xuất từ linh chi, allantoin và một số tinh chất tự nhiên khác có chức năng giúp tăng sản sinh collagen, se khít lỗ chân long, cấp nước, dưỡng ẩm cho da, cung cấp các dưỡng chất giúp da mềm mượt, mịn màng. Bên cạnh đó còn có tác dụng làm mờ các vết thâm mụn, sạm da, mang đến làn da sáng đẹp, đều màu.

Light Perfect có tác dụng tăng cường collagen cho da, tạo độ đàn hồi và hạn chế quá trình lão hóa da

Sản phẩm Bột tắm thảo mộc thiên nhiên HGP với thành phần bạch linh, bạch chỉ, bột gạo, bột cà phê, dầu dừa, dầu oliu, bồ hòn, và các dược liệu quý khác có tác dụng tăng cường dưỡng chất giúp da sáng khỏe, chống bắt nắng, cải thiện tình trạng mụn lưng,viêm nang lông, giúp da se khít lỗ chân lông. Đồng thời, Bột tắm thảo mộc thiên nhiên HGP còn giúp thải độc da, loại bỏ các tế bào chết, thúc đẩy quá trình tái tạo da mới, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, đều màu, làm chậm quá trình lão hóa, giúp da ngày càng trắng sáng, mịn màng.

Bột tắm thảo mộc thiên nhiên HGP tăng cường dưỡng chất cho da, giúp làn da trắng sáng đều màu, giảm thâm sạm

Để khách hàng đến gần hơn với các sản phẩm HGP Beauty, ngày 10/10 này, HGP Group tổ chức buổi lễ ra mắt và giới thiệu sản phẩm tại Đại Huệ Palace, số 2 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Sự kiện là nơi để HGP Group kết nối với khách hàng tốt hơn, giúp chị em phụ nữ gìn giữ nét đẹp thanh xuân bằng thương hiệu mỹ phẩm thuần thiên nhiên HGP Beauty.

