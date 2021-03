Ra mắt cuốn sách đầu tiên viết về bóng đá xứ Nghệ

Sáng 28/3, tại Thư viện tỉnh Nghệ An; Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với Thư viện tỉnh và Công ty Cổ phần Văn hoá - Giáo dục tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ".

Đến tham dự buổi lễ Ra mắt sách mới có lãnh đạo Sở Văn hoá tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc kỹ thuật CLB Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An như: Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Đình Châu… cùng nhiều độc giả yêu mến đến tham dự.

Cuốn sách “Góc khuất bóng đá xứ Nghệ” của hai tác giả là cây bút trẻ Lê Giáp, công tác tại Tạp chí Đời sống & Pháp luật và Văn Trung, phóng viên Báo Nghệ An. Nếu như Lê Giáp trưởng thành sớm và am hiểu nhờ có thời gian dài gắn bó với bóng đá xứ Nghệ thì Văn Trung lại mang hơi hướng của tuổi trẻ với tư duy và cách nhìn mới về bóng đá Nghệ An.

Cuộc hội ngộ của 2 cây bút này trong "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ" đã mang đến cho độc giả một cái nhìn mang tính tổng quan về bóng đá địa phương nói chung, Sông Lam Nghệ An nói riêng.

Sách là những câu chuyện, những góc khuất ít người biết đến về những ngôi sao điển hình từ thế hệ Văn Sỹ Chi, Ngô Xuân Quýnh, cho đến sau này là Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức.

Sách còn là những góc khuất khác về lò đào tạo trẻ giàu thành tích nhất Việt Nam - Sông Lam Nghệ An, về câu chuyện Công Phượng bén duyên với Hoàng Anh Gia Lai hay đơn giản chỉ là "Nỗi nhớ Quân khu 4", về bí mật lần đầu tiết lộ xung quanh vụ bạo loạn trên sân Vinh năm 2008.

Tập 1 cuốn sách dày trên 400 trang được 2 tác giả dày công nghiên cứu và cho ra đời đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam. Sách được phát hành bởi Công ty Cổ phần Văn hoá - Giáo dục Nghệ An và qua kênh Online của Nhà xuất bản Nghệ An.

